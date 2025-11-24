Araluce: "Los que han cerrado nucleares se están tirando de los pelos"

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido que la energía nuclear ha garantizado seguridad de suministro, estabilidad y previsibilidad, y ha subrayado que su aportación ha representado en torno al 20% de la generación eléctrica española.

El ponente ha defendido que la energía nuclear es fundamental, y que es innecesario prescindir de este modelo, ya que España "solo tiene el 5% en energías nucleares", ha comunicado. Asimismo, ha expuesto que la energía fotovoltaica "produce solo durante dos meses y la eólica dos meses y medio", recalcando la importancia de mantener en funcionamiento ambos modelos.

El presidente de Foro Nuclear ha mencionado la experiencia internacional y ha explicado que numerosos países europeos han recuperado la energía nuclear como pilar estratégico ante el aumento de la demanda y la necesidad de disponer de tecnologías firmes.

También ha afirmado que la tendencia mundial ha ido hacia la prolongación de vida de centrales y el desarrollo de nuevas tecnologías modulares. En este escenario, ha lamentado que España no haya incorporado todavía esta visión de futuro.

Asimismo, ha explicado los requisitos exigidos por el Gobierno a los nuevos modelos de energía. "La transición de la energía exige: gases de efecto invernadero, que sea competitiva, que no dependas demasiado del exterior, que dé mucha estabilidad a la red eléctrica", ha afirmado.

El ponente ha afirmado que "la energía nuclear" ofrece todas estas posibilidades. Por ello, afirma que no entiende por qué se debate la posibilidad de cerrar las centrales.

Araluce ha aprovechado la intervención para recordar que los episodios recientes de tensión en la red —como el mencionado apagón del 28 de abril—, han demostrado la importancia de disponer de tecnologías síncronas capaces de sostener la estabilidad del sistema.

Asimismo, ha insistido en que la transición energética no puede avanzar sin respaldo y sin soluciones realistas. También ha recalcado la importancia del uso de energías complementarias, como la energía nuclear, que podrían haber evitado la tensión en la red con una planificación equilibrada.

Las "aburridas" nucleares

Para concluir, Araluce ha afirmado que "el mundo entero está yendo, evidentemente por las energías renovables", ya que son necesarias. Sin embargo, afirma que el resto de energías aún son imprescindibles. "Cargan el combustible, se ponen al 100% de potencia y estás así todo el año. Son aburridas, pero no nos dan ningún sobresalto" ha dicho en tono humorístico, haciendo referencia al problema del apagón que sufrió recientemente el país. También ha recordado cómo quienes optaron en su día por cerrar nucleares, como Alemania, "se están tirando de los pelos".

En definitiva, su intervención ha resaltado la importancia de integrar todas las tecnologías disponibles para asegurar un futuro energético sostenible y competitivo.