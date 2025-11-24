La deuda supera los 1,7 billones y pone en peligro a la economía española

Como cada mes, hacemos el balance de la evolución de la deuda de las AAPP, que sigue una tendencia alcista e imparable. En el mes de septiembre, superó holgadamente los 1,7 billones de euros, y no parará ahí, pues sigue habiendo déficit, con lo que la deuda se incrementará en ese importe. El juego con el cociente del PIB puede quedar bien para el corto plazo, pero la estructura económica española no soporta este endeudamiento a medio y largo plazo.

Los datos son los siguientes:

En septiembre, la deuda subió en 10.589 millones de euros, y mantiene, así, su tendencia creciente, como ha hecho Sánchez durante todo su mandato.

La deuda supera los 1,7 billones de euros, y se sitúa en agosto en 1,710060 billones de euros de endeudamiento, con 552.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (552.723 millones), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.

De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día (206,32 millones) -casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, 8,5 millones cada hora- desde que gobierna Sánchez.

O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 143.276 euros.

Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros.

Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habrá aumentado la deuda en casi 70 millones de euros.

De mayo 18 - A septiembre 25 Deuda 31 mayo 2018 (millones de euros) 1.157.337 Deuda 30 septiembre 2025 (millones de euros) 1.710.060 Incremento de deuda del 31 mayo 2018 al 30 septiembre 2025 (millones de euros) 552.723 Días entre 31 mayo 2018 y 30 septiembre 2025 2.679 Incremento diario de deuda del 31 mayo 2018 al 30 septiembre 2025 (millones de euros) 206,32 Incremento de deuda por minuto (en euros) 143.276 Millones de personas 49,44 Incremento de deuda por persona del 31 mayo 2018 al 30 septiembre 2025 (euros) 11.179 Deuda 31 agosto 2025 (millones de euros) 1.699.471 Deuda 30 septiembre 2025 (millones de euros) 1.710.060 Diferencia (millones de euros) 10.589 Incremento diario de deuda en septiembre 2025 (millones de euros) 341,58

Fuente: elaboración propia a partir de las notas mensuales iniciales de deuda de las AAPP publicadas por el Banco de España

El incremento del endeudamiento puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto.

Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad: con una recaudación adicional de más de 30.000 millones en 2022, el déficit sólo se redujo 2 décimas sobre el objetivo, que denota el importante incremento del gasto que se está produciendo (tres décimas si empleamos la revisión del PIB, pero no es comparable con la previsión inicial, realizada con un PIB estimado menor, al no haberse revisado entonces).

Además, la IGAE detectó un pequeño incremento del déficit posteriormente, que se come una décima. En 2023, el gasto siguió aumentando y si el déficit disminuyó se debió sólo al incremento de ingresos por aumento de la inflación, al igual que en 2022. En 2024, el saldo se redujo también por incremento extraordinario del PIB en su revisión. El Gobierno también fía todo a los ingresos en 2025, ya que el gasto se encuentra disparado, como hemos podido ver con el techo de gasto no financiero que previó para 2025 (pese a no presentar, finalmente, PGE), donde cada vez se vuelve más estructural. Si cumple el objetivo, será por el impulso inflacionista de la recaudación –el IRPF sigue aumentado su recaudación– y del PIB nominal, revisado de manera extraordinaria por el INE, incrementado en 35.000 millones por dicha revisión, no por crecimiento sano ni por ajuste del gasto, que sigue creciendo.

Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, con presiones de gasto adicionales muy importantes como el desequilibrio existente en la Seguridad Social, que con la reforma del Gobierno se desajusta todavía más, al presionar fuertemente al gasto. Ahora, no se ve, pero el deterioro estructural que provoca este crecimiento insano cortoplacista es muy intenso.

Adicionalmente, si se termina de aplicar el concierto catalán, la Administración General del Estado puede perder decenas de miles de millones de euros de ingresos, con el agravamiento de dicho déficit, al tiempo que tendría que cubrir los servicios esenciales de las CCAA receptoras de fondos ante la insolidaridad del cupo catalán, tal y como distintos organismos han publicado.

De esa manera, el déficit estructural español se sitúa alrededor de cuatro puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea.

La tendencia, así, sigue siendo alcista –y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio– con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, como también ha sucedido en 2022, 2023 y 2024 pese al incremento extraordinario de recaudación motivado por la inflación, situando el gran problema en la actualidad, donde la ralentización económica -más allá del impulso artificial del efecto base estadístico- será mayor y los ingresos podrán cubrir todavía peor los gastos. La propia AIReF ha advertido de la aceleración del gasto y ha pedido que se tomen medidas para corregirlo en alrededor de 5.000 millones de euros.

La deuda con esos 1,710 billones de euros, supone el 103,2% del PIB español según el Banco de España, pero sólo por el efecto del incremento extraordinario del PIB en la revisión de 2021…

Sin esa revisión, sería del 105,4% del PIB. Es decir, la revisión extraordinaria del PIB rebaja en casi 2,2 puntos el cociente, pero la deuda sube con fuerza en valores absolutos:

En el agregado de los últimos cuatro meses, la deuda sobre el PIB asciende a 104%.

Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 552.723 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de seis años y medio de mandato el incremento es de 552.000 millones de euros, según las notas mensuales iniciales publicadas por el Banco de España sobre la deuda de las AAPP.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de siete años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 11.179 euros (más de trece veces el incremento del primer año).

O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras casi siete años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 206,32 millones de euros cada día.

De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, siendo los últimos de la UE que conseguimos recuperarnos, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE y al impulso que los últimos siete años le ha dado el gasto público al PIB, en un entorno económico complicado.

Esto impulsa el crecimiento a corto plazo, sobre unos cimientos muy débiles, que perjudican, además, a la estructura económica del medio y largo plazo, debido a la composición insana del crecimiento, donde crece el gasto público en detrimento de la inversión, que no crece como debería, aunque ahora el Gobierno la revise al alza en su cuadro macro y el INE en sus revisiones, dándose un efecto expulsión de la inversión privada por parte del gasto público, con claro ejemplo en la inversión extranjera recibida.

Este empobrecimiento se plasma en el retroceso en el PIB per cápita español al ser comparado con la media de la UE.

Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más.

Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, incrementar la inversión tractora del desarrollo económico y fomentar, especialmente, la inversión productiva privada, eliminando el efecto expulsión que supone el desmedido gasto público estéril, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados.

Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez, que es confiscatoria e incrementalista de déficit y deuda, en suma, empobrecedora, como se ve con la pérdida de posiciones en la UE en PIB per cápita en paridad del poder de compra. Seguimos como todos los meses, desgraciadamente, con más gasto, más déficit, más deuda y más impuestos. El Gobierno puede revisar el cuadro macro, festejar las revisiones del INE y alardear de la mejora crediticia de S&P, pero sabe que eso sólo es el corto plazo y que la política económica actual está causando un grave daño a la estructura económica española, que tendrá que ser enderezada por el próximo gobierno.