Las nuevas barbaridades de Yolanda Díaz que amenazan a las empresas españolas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que han puesto en marcha una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en España. "Se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen, vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores", previno Díaz.

Así se expresó la vicepresidenta segunda en una comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, donde dijo que estas grandes tecnológicas son "muy modernas del siglo XXI" pero que, a veces, funcionan con normas internas del "siglo XIX, de la época de Charles Dickens".

"El modelo Amazon, que permite que trabajen sus trabajadores y trabajadoras 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir. El modelo de tecnológicas, no solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir", cargó Díaz, quien, eso sí, clarificó que otras empresas hacen lo mismo.