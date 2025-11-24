El director general de Energía y Minas de la Generalidad Valenciana, Manuel Argüelles, ha intervenido en el Foro de Energía de Libertad Digital para exponer las prioridades de la comunidad en materia de planificación energética, redes eléctricas y desarrollo industrial. Argüelles ha comenzado señalando que en la Comunidad Valenciana el ejercicio actual es retomar lo que no se hizo en la pasada legislatura del PSOE.

"Debido a las sensibilidades ideológicas de aquel Gobierno, nos hemos encontrado decenas de proyectos atascados, con trabas en las leyes. Ese primer esfuerzo ya se ha hecho: en dos años hemos autorizado más de dos mil quinientos megavatios", ha declarado el director.

Por otro lado, el director autonómico ha destacado que "tenemos que hacer una apuesta por la eólica, por el gas, por la biomasa, por supuesto por el hidrógeno" y ha añadido que "con los puertos también somos un punto interesante".

El desarrollo fotovoltaico

Respecto al desarrollo fotovoltaico, ha explicado que "el almacenamiento, querer correr en fotovoltaica es extremadamente complejo". "Es un momento en el que la fotovoltaica sufre un momento complejo. El almacenamiento es una de las cosas que ya hemos facilitado el acceso, con unos proyectos que queremos que tengan lugar ahora", ha subrayado.

Asimismo, Argüelles ha puesto en valor el interés inversor: "Hay gran interés en empresas que se quieren instalar en la Comunidad Valenciana, tenemos una buena radiación, tenemos un Gobierno amable, que ha dejado de ser un Gobierno que no quería que llegaran este tipo de inversiones internacionales". El director también ha defendido la ventaja competitiva de la región: "Tenemos acceso a las energías renovables, en un momento en el que nos hemos dado cuenta de que la geopolítica afecta".

En la misma línea, se ha referido al potencial industrial valenciano: "En la Comunitat Valenciana tenemos una industria muy potente como es la cerámica, en la que trabajamos la captura, almacenamiento y uso del CO₂ para atacar de forma multidisciplinar los distintos problemas que hay. Es una oportunidad que España nunca ha tenido".

El cierre de las centrales nucleares

Sobre el marco regulatorio, el responsable autonómico ha denunciado que "una transposición de energía ayudaría mucho, pero no hay demasiado interés". Ha recordado que en 2018 "se establecieron los planes de un Plan Nacional en el que hay muchos deseos y propuestas" y "se hizo una planificación del futuro del mix energético", apostando por el cierre nuclear. Sin embargo, el mundo ha cambiado, y el director ha matizado: "Somos el único país del mundo que no está planteando ampliarlas, sino cerrarlas".

En este punto, ha criticado la falta de herramientas técnicas: "Para que ese mix funcione necesitamos un código de red que no tenemos", mientras que "todo el sistema de Australia, durante su apagón, contó con un código de red que nosotros no tenemos". A su juicio, "cerrar las nucleares sería precipitado" y ha insistido en que "el almacenamiento es la clave principal y llega tarde".

El director general ha relatado su experiencia durante el reciente apagón: "Yo el día del apagón pasé uno de los peores días de mi vida y no imaginaba que un país civilizado pudiera estar pasando aquello".

La planificación ideológica

Por ello, ha defendido que "cuando planificas en un mundo ideal basado en la ideología y no en la tecnología pasan estas cosas", y ha criticado que se señalara a la solar: "A las instalaciones fotovoltaicas se les culpó de forma injusta, ya que hicieron lo que el código de red decía".

En este sentido, ha reclamado urgencia en reformar el sistema: "Un mix entre eólica, fotovoltaica y biomasa, si tiene un buen código de red y unas buenas instalaciones de almacenamiento, será el que le dará inercia sintética a las instalaciones fotovoltaicas". Ha insistido en que "hay que mirar donde ya ha pasado" y "tenemos que empezar a ser coherentes".

Finalmente, Argüelles ha reclamado mayor ambición presupuestaria por parte del Gobierno central: "Llevamos dos años pidiendo que se aumente el límite de inversión. Es necesario: tenemos un montón de industrias que no se pueden implantar porque no tenemos acceso. Estamos frenando el progreso y tenemos una alta carga ideológica a la hora de calcular todo esto".