Castilla y León denuncia que no puede "disfrutar" de la energía que produce: "Necesitamos enchufes"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha intervenido en el Foro de Energía de Libertad Digital para presentar la visión de la comunidad en materia de infraestructuras, desarrollo industrial y planificación del sistema eléctrico. Durante su intervención, ha subrayado la importancia de las autonomías en la transición energética. El problema para avanzar, ha denunciado, "es el Gobierno de España".

En su intervención, el consejero ha insistido en que el territorio demuestra capacidad para atraer industria ligada a la energía y a las cadenas de valor renovables, señalando que el reto ahora ha consistido en "garantizar que la red eléctrica ha podido absorber el incremento de producción y de demanda". "Somos de los primeros productores de energía, pero también somos de los que más proyectos tienen", ha recordado Suárez-Quiñones. "Nosotros siempre hemos sido exportadores de energía. Producimos el doble de lo que consumimos", ha añadido el consejero.

"Menos planificar y más actuar"

Quiñones ha enfatizado que siempre han sido "exportadores de energía". "Producimos el doble de lo que consumimos", ha dicho. Ahora, ha subrayado, quieren utilizar ese potencial para atraer industrias pero les falta infraestructura: "No podemos disfrutar" de este potencial de energía renovable, "necesitamos enchufes".

Durante su intervención también ha mostrado su frustración, cuando ha explicado que "tenemos proyectos para el autoconsumo industrial", pero el Gobierno no ofrece la posibilidad de poner en marcha estos planes. Demanda que el principal problema es la gestión. "Menos planificar y más actuar", ha dicho Suárez-Quiñones.

El consejero ha defendido que Castilla y León es ya líder indiscutible en producción renovable: "Somos la primera en producción de energía renovable", ha asegurado. Ha recordado que "nuestra producción de energía es renovable en un 96%", frente al 58% de media nacional, y ha señalado que el objetivo estatal para 2030 es del 81 %, mientras que "estamos ya en el 93%". La comunidad ha logrado sustituir completamente la generación térmica por tecnologías no emisoras: "la eólica es el 46% de ese mix, la hidráulica el 32%, la fotovoltaica el 12% y la recuperación el 7%".

Castilla y León, una comunidad industrializada

En este sentido, Suárez-Quiñones ha puesto en valor la capacidad industrial del territorio, desmintiendo los estereotipos: "Es una comunidad muy industrializada, parece como que es una comunidad rural, agraria. No, la industria es muy potente". Ha destacado que son "primeros en la industria de automoción" y en otros sectores clave, gracias a una estrategia de "establecimiento y generación de nuevos polígonos industriales" en las nueve provincias. Son 15 millones de metros cuadrados preparados con "una inversión de 250 millones de euros para llevar industria y coser territorio", reforzando "cohesión y oportunidad de empleo".

Sin embargo, la expansión de la industria se encuentra condicionada por un grave problema: la falta de acceso real a la energía que producen. "La red eléctrica está preparada para sacar energía, pero no está preparada para ser el punto de consumo". Ha puesto un ejemplo claro: las redes en Ponferrada o León, diseñadas hace décadas para evacuar electricidad de centrales térmicas: "Tenemos un gran problema en la falta de potencia eléctrica para generar ese tipo de industrias".

Suárez-Quiñones ha denunciado que mientras Castilla y León suma "15.000 millones de proyectos esperando por energía", el Gobierno de España mantiene una "absoluta parálisis de gestión". Por ello, ha criticado el retraso de planificación y ejecución de infraestructuras clave como transporte, distribución o almacenamiento, pese a que la región necesita transformarse en un centro de consumo: "La política está en esto, en la gestión, en la que el Gobierno está a cero".

Y ha zanjado que no se puede seguir avanzando a golpe de "bandera ideológica", sino con decisiones que permitan aprovechar un liderazgo energético que ya es real.