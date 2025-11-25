El vídeo que avergüenza a la DGT: la nueva baliza V16 apenas se ve en plena noche

La cuestión de la baliza V16 sigue dando que hablar en nuestro país. Como ya hemos informado en los últimos días en Libre Mercado, a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio el uso de la nueva baliza V16 en sustitución de los triángulos de seguridad que, por ahora, siguen vigentes.

Este cambio de normativa ha generado una creciente polémica debido a las numerosas desventajas que la nueva baliza V16 tiene en comparación con los triángulos de seguridad, algo que ya tuvimos ocasión de enumerar en este artículo.

En dicha pieza, mostramos que una de las críticas del experto Juan Francisco Calero era la siguiente: "La baliza tiene tremendas carencias técnicas. En cambios de rasante, o en curvas, es imposible verla y es peor que los triángulos".

Pues bien, no ha hecho falta esperar a la entrada del nuevo año para comprobar los efectos negativos que tiene esta nueva normativa que ha introducido la DGT. En este vídeo, que un usuario ha compartido en la red social X (Twitter), podemos ver lo que ocurre al usar esta baliza V16 en la oscuridad:

No se porque os quejáis tanto de la baliza V16, si es genial y se ve a kilómetros pic.twitter.com/NUDkScajQq — Neodel (@Neodel) November 21, 2025

Como se puede ver en el vídeo, que estaría grabado en una carretera de Barcelona, hay un vehículo aparcado a un lado en la autovía con los intermitentes encendidos y también con la baliza V16 en funcionamiento, aunque lo más sorprendente es que el brillo de los intermitentes es mucho mayor que el de la baliza, que apenas se ve.

Esto ha provocado una auténtica ola de respuestas negativas a este nuevo elemento de "seguridad", llegando a conseguir este vídeo las 3,5 millones de reproducciones desde el pasado viernes.

El experto Juan Francisco Calero, que ya advirtió de los peligros y desventajas que tiene este dispositivo, también se pronunció al respecto de este vídeo:

Aparte de que no se ve un pimiento por concepto, aparte de que la mayoría de balizas chinas baratas que estáis comprando, para pagar lo mínimo posible, se ven aún menos porque cumplen con los requisitos de la franja lumínica legal por la parte más baja del margen de homologación,… https://t.co/8Uhih3LLH2 — JF Calero - Oficial (@JFCalero) November 23, 2025

Algunos usuarios tiraban de humor ante la ineficacia de este dispositivo para hacerse ver:

Desde la estación espacial se puede ver la Gran Muralla China, los plásticos de El Ejido, y la baliza de Agapito que se ha quedado tirado en el km 37 de la Nacional II dirección menida estafa, primo. — Risottino (@Arrozpegao3) November 22, 2025

Este otro usuario tuvo que ver varias veces el vídeo para encontrar dónde estaba la baliza V16:

he tenido que ver el video 3 veces para ver donde estaba la valiza — alex flowww (@Interact63am) November 22, 2025

La tónica general de las respuestas es la de incredulidad ante esta nueva señal que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, en detrimento de los triángulos de seguridad que pasarán a estar prohibidos. Para más inri, esto es sólo una muestra de lo que ocurre cuando es de noche y, en teoría, es cuando mejor se ve esta baliza V16, siendo el peor momento para su visibilidad la mañana, cuando hay luz natural.

De esta forma, vemos que este nuevo dispositivo que ha introducido la Dirección General de Tráfico está teniendo muy poca aceptación entre la ciudadanía, que siente que esta nueva señal es sólo una forma más de recaudar impuestos a costa de los conductores.