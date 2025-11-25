España consigue 13 días más de pesca en la antesala de la Navidad: ¿qué pasará con el precio del pescado?

Buenas noticias para los amantes del pescado y el marisco navideño… o al menos eso intenta vender el Gobierno. España ha logrado arrancar a Bruselas 13 días adicionales de pesca para la flota de arrastre del Mediterráneo. La medida llega justo a tiempo para la campaña navideña, el periodo más importante del año para el sector, y busca garantizar que no haya problemas de abastecimiento de pescado y marisco en las próximas semanas. La victoria del Gobierno hace casi olvidar que, para llegar hasta aquí, el ministro Luis Planas tuvo que aceptar hace un año un recorte histórico del 66% del esfuerzo pesquero.

Con esta ampliación de 13 días, después de "numerosas conversaciones" con la Comisión Europea, los 557 barcos que operan en el Mediterráneo podrán mantener su actividad hasta final de año, alcanzando prácticamente los mismos días de pesca que en 2024.

"Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año", ha indicado Planas. También ha reconocido que estos meses son de gran importancia económica para la flota de arrastre por la campaña de Navidad. "Descartamos cualquier posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de pescado o de marisco durante estas navidades", ha recalcado.

El precio del pescado… ese misterio insondable

La pregunta que muchos consumidores se hacen es evidente: ¿bajará el precio del pescado? Planas no se ha referido a este tema, pero lo que sí ha asegurado es que no habrá desabastecimiento. Y no es un tema baladí, porque los pescaderos de Murcia ya expresaron que la alta demanda, los paros temporales de la flota y la irregularidad del abastecimiento iban a provocar bruscas subidas de precios de productos icónicos como la gamba roja.

Lo mismo sucedió con Cataluña, donde el consejero de Agricultura, Óscar Ordeig, alertó hace unos días de que el 80% de la flota de arrastre catalana (unas 196 embarcaciones) estaba amarrada por haber agotado sus días hábiles o el límite de kilos.

Así que, gracias a las gestiones de Planas, puede que la gamba roja, el rape o el salmonete no estén más baratos, pero al menos estarán en las pescaderías, por si sirve de consuelo.

En cualquier caso, la estimación del precio del pescado y el marisco para Navidad indica que habitualmente los precios tienden a subir en diciembre por el aumento de la demanda. Esto supone también que, un año más, los consumidores con menos recursos tendrán que refugiarse en el pescado importado, en los productos de acuicultura y en los congelados.