España suma casi 400.000 beneficiarios más del IMV un año después de la "pasarela" del Gobierno para facilitar el cobro

El número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue aumentando en nuestro país. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, esta prestación "llegó en octubre a 773.272 hogares en los que viven 2.363.554 personas".

¿Qué es el IMV? El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social con la que se pretende asegurar un nivel mínimo de ingresos a modo de renta básica. Fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, en Consejo de Ministros el 29 de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de coronavirus. De este modo, pueden percibir esta ayudas las personas de entre 23 y 65 años —o desde los 18 años en caso de que el solicitante tenga menores a su cargo que hayan residido legalmente en España durante al menos un año– en función de su nivel de ingresos y el patrimonio, así como del número de personas de la unidad de convivencia. Lo cierto es que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la concesión del Ingreso Mínimo Vital a las familias españolas ha suscitado numerosas críticas, puesto que el número de beneficiarios se incrementa paulatinamente. A este respecto, distintos informes demuestran que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza y desincentivan la incorporación de sus beneficiarios al mercado de trabajo. Además, en lugar de aceptar que esto demuestra la precarización de la sociedad española, el Ejecutivo se ha felicitado en distintas ocasiones de que la cantidad de personas que dependen de esta prestación. Leer más

Así, en el último año, el número de hogares que cobran el IMV se ha visto incrementado en un 19,25% y el número de beneficiarios ha crecido un 20,1%. Dicho de otra forma, este aumento refleja que actualmente hay 124.803 prestaciones activas más que las que había en octubre de 2024 y que se han sumado 395.402 beneficiarios a su cobro.

Más facilidades para cobrar el IMV

Hace justo un año, el Gobierno aumentaba las facilidades para cobrar esta prestación. En concreto, el ministerio de Elma Saiz establecía que "los perceptores del subsidio por desempleo que agoten esta prestación sin haber logrado un empleo" empezarían a cobrar el IMV "gracias al nuevo procedimiento que regula esta transición, simplifica los trámites y elimina cargas administrativas" celebraban. "Los beneficiarios ya no tendrán que solicitar el IMV ni aportar documentación alguna" añadían.

"Con la puesta en marcha de esta pasarela, eliminamos barreras administrativas y facilitamos que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad reciban la ayuda que necesitan de forma automática, sin trámites engorrosos ni demoras innecesarias" aseguraba Elma Saiz.

En el Ministerio de Seguridad Social no han facilitado a este periódico los datos de cuántos de los nuevos beneficiarios del IMV llegan a través de esa "pasarela", y se limitan a remitirse a los datos que publica su departamento mensualmente y que no aportan estos detalles.

18.000 millones de coste

Lo cierto es que, para cualquier gobierno, sería motivo de preocupación que más de 2,3 millones de personas necesiten de este recurso estatal para sobrevivir a lo que hay que sumar que, en 2025, hay más ciudadanos y hogares cobrando el subsidio que en 2024. Sin embargo, para el Ejecutivo de Sánchez estas cifras suponen una buena noticia.

"El IMV es una herramienta útil en la lucha contra la pobreza y estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a las personas que lo necesitan, por eso que crezca el número de prestaciones significa que estamos ampliando nuestra cobertura, estamos llegando donde antes era más difícil llegar", ha valorado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

En octubre, la cuantía media de la prestación fue de 487,2 euros al mes por hogar, lo que supone un coste para los contribuyentes de 532,6 millones de euros en un solo mes. Desde que el anterior ministro José Luis Escrivá pusiera en marcha esta prestación hace cinco años, el coste ha sido de unos 18.000 millones de euros, según los datos del Gobierno.

Dudas sobre su eficacia

El pasado mes de julio, la Airef publicaba un demoledor informe sobre los efectos del IMV. El resultado del estudio revelaba que las prestaciones de último recurso, como el IMV, influyen sobre el salario de reserva de los beneficiarios, que es el salario mínimo al que un trabajador estaría dispuesto a aceptar un empleo, lo que hace que menos gente esté dispuesta a trabajar. A continuación, algunas de las conclusiones: