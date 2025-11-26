Los 10 municipios donde más ha bajado el precio de la vivienda usada
Según revela un estudio del portal Idealista, no en todos los municipios de España está subiendo el precio de la vivienda. Es más, en varios municipios de Galicia, Andalucía, Región de Murcia, Cantabria, Extremadura y Castilla y León se está abaratando el precio de la vivienda usada.
Torreperogil, en Jaén
El municipio jienense de Torreperogil encabeza el ranking nacional de bajadas de precio, con una caída interanual del 21%. Según los datos de octubre de 2025, el precio medio del metro cuadrado en esta localidad andaluza se sitúa en 549 euros, lo que refleja una fuerte corrección respecto al año anterior.
Arroyo de la Luz, en Cáceres
En la provincia de Cáceres, Arroyo de la Luz comparte el primer puesto en descenso de precios con un 21% menos que en octubre de 2024. El precio medio de la vivienda usada en este municipio extremeño alcanza actualmente los 483 euros por metro cuadrado, el más bajo de toda la lista.
Allariz, en Orense
Dentro de Galicia, el municipio ourensano de Allariz se sitúa en tercera posición nacional, con un descenso del 16% en el precio de la vivienda. El coste medio del metro cuadrado se encuentra en 737 euros, lo que confirma una tendencia bajista en esta zona del interior gallego.
A Estrada, en Pontevedra
También en Galicia, el municipio pontevedrés de A Estrada ha registrado una caída del 15% en el último año. El valor del metro cuadrado de vivienda usada se reduce hasta los 685 euros, posicionando a esta localidad entre las más destacadas por su abaratamiento.
Campoo de Enmedio, en Cantabria
En Cantabria, Campoo de Enmedio ocupa el quinto lugar entre los municipios con mayor caída, con un descenso del 14% en el precio interanual. El valor medio del metro cuadrado en esta localidad cántabra se sitúa en 625 euros, según los datos de Idealista.
Cotobade, en Pontevedra
El municipio de Cotobade, también en Pontevedra, iguala la caída del 14%, situándose en la sexta posición del ranking. El precio medio del metro cuadrado en esta zona gallega alcanza los 717 euros, consolidando a Galicia como la comunidad con más municipios entre los diez primeros.
Mojados, en Valladolid
En Castilla y León, el municipio vallisoletano de Mojados ha registrado una bajada del 13% en el último año. El precio medio de la vivienda usada en el municipio se sitúa en 815 euros por metro cuadrado, uno de los más altos del listado pese al ajuste sufrido.
El Carpio, en Córdoba
También en Andalucía, el municipio cordobés de El Carpio ha experimentado un descenso del 13%, con un valor actual de 490 euros por metro cuadrado. Esta caída lo coloca entre los municipios con precios más reducidos a nivel nacional.
Algualzas, en Murcia
En la Región de Murcia, Alguazas registra una caída del 13% en el precio de la vivienda, con un coste medio de 526 euros por metro cuadrado. La tendencia bajista en esta localidad murciana refleja una corrección significativa frente al año anterior.
Albarán, en Murcia
También en Murcia, el municipio de Abarán completa el ‘top 10’ con un descenso del 13%. El precio medio del metro cuadrado se sitúa en 537 euros, lo que lo convierte en uno de los enclaves más asequibles de la región para la compra de vivienda usada.