La gripe aviar obliga a sustituir los capones por dibujos en la subasta de Cascajares

La Fundación Cascajares reunió 141.185 euros en la XXVI Subasta Benéfica de Capones a favor de Nuevo Futuro, una edición marcada por la gripe aviar que obligó a reemplazar los tradicionales capones vivos por caricaturas creadas para la ocasión.

La organización explicó que la presencia de gripe aviar impedía la exposición de aves vivas, lo que obligó a replantear uno de los elementos centrales del evento. Para mantener el formato, se encargó a ilustradores españoles la creación de caricaturas inspiradas en los clásicos capones de Cascajares. Las obras se presentaron en una gala conducida por Zapata Tenor y subastadas bajo la dirección de Beatriz Ordovás, de la casa de subastas Christie’s. En total se reunieron 102.150 euros por las caricaturas, que se ofrecieron como piezas únicas creadas específicamente para esta edición especial.

Los artistas participantes

La convocatoria reunió trabajos de Ricardo Martínez Ortega, Puebla, Nieto, Gallego & Rey, Esteban, Álvaro Pérez, Barca y José Luis García Morán. A ellos se sumó una ilustración colectiva realizada por niños que viven en los hogares de Nuevo Futuro.

Las pujas oscilaron entre 7.000 y 30.000 euros, una cifra que marcó un nuevo récord para la subasta al alcanzarse los 30.000 euros por el capón "Truco", obra del caricaturista Puebla y apadrinado por el Mago More. Además, se celebró una puja en grupo que sumó 13.960 euros, modalidad que la Fundación Cascajares mantiene en sus últimas ediciones como complemento a las pujas individuales.

Junto a la recaudación de las caricaturas, el evento sumó aportaciones en la entrada y donativos que alcanzaron 15.075 euros, entre los que destacó el apoyo de la Fundación "la Caixa", colaborador principal, con un total de 10.000 euros.

Entre los colaboradores de esta edición figuran Jamones Aljomar, Matarromera, Dulces el Toro, Quesos El Pastor, Jamones Blázquez, Fundación Mahou San Miguel y Fundación Abante.

Presentaciones y padrinos de cada obra

Las caricaturas fueron presentadas por representantes del mundo cultural, televisivo y empresarial, entre ellos Santiago Segura, Anne Igartiburu, Mago More, Josemi Rodríguez-Sieiro, Samantha Vallejo-Nágera y su hijo Roscón, o Jorge Blass. Cada uno se encargó de dar paso a las obras apadrinadas.

Las pujas quedaron de la siguiente manera: 10.000 euros para la caricatura de Ricardo Martínez Ortega; 8.500 euros para las obras de Álvaro Pérez, José Luis García Morán y Gallego & Rey; 8.000 euros para la de Sansón; 7.550 euros para la de Esteban; 7.000 euros para las de Barca y Nieto; y 7.100 euros para la caricatura creada por los niños y niñas de Nuevo Futuro.