Octavio López tacha de "nefasta" la Ley de Vivienda y dice que Aragón sólo aplicará su artículo 15

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha sido entrevistado en La Noche de Cuesta, de esRadio, en una emisión especial desde Zaragoza, donde ha repasado la política de vivienda en la comunidad, las carencias de la normativa estatal y los proyectos en marcha para aumentar la oferta residencial. López ha cuestionado la gestión del Gobierno central en esta materia y ha planteado una pregunta directa: "Oiga, usted ha tenido responsabilidades durante ocho años. Prometió 180.000 viviendas, bajar un 50% el precio de la vivienda… ¿Usted qué ha hecho en estos ocho años en materia de vivienda?".

El consejero ha asegurado que cuando llegó al cargo "había un follón en blanco: 86 viviendas públicas". Ha defendido que resulte un Ejecutivo del Partido Popular el que esté levantando vivienda pública: "Que tengamos que ser los que defendemos la propiedad los que tengamos que apostar por el alquiler, porque han sido incapaces de sostener una política de vivienda para la gente que tiene más necesidades, para la emancipación de la gente joven". Según ha explicado, Aragón es ya "la primera comunidad autónoma de España en vivienda pública: 5.000 viviendas al final de la legislatura".

Oferta pública en expansión

López ha reivindicado la transparencia del Ejecutivo aragonés y ha retado a periodistas y ciudadanos "a que vengan y les iremos enseñando todos los solares en los que se están construyendo viviendas en la ciudad de Teruel, en la ciudad de Huesca, en Zaragoza y en los municipios pequeños de Aragón".

En cuanto al origen de la crisis habitacional, ha señalado una "falta de vivienda endémica", agravada por los salarios de los jóvenes y por la carga fiscal: "El tema impositivo es tremendo". Ha defendido rebajas en el impuesto de transmisiones y en el IVA, recordando que "el presidente Feijóo ya ha dicho que, en cuanto gobierne, el IVA va a ser reducido en la vivienda".

También ha arremetido contra los conceptos creados por la ley estatal: "Se han inventado el tema de las zonas tensionadas, que en Aragón no las vamos a aplicar". En su lugar, ha detallado que se están realizando inversiones directas en los 43 municipios más turísticos, donde la presión sobre el mercado es más elevada: "Vamos a invertir 90 millones de euros y vamos a hacer nosotros las viviendas para que toda la gente que va a trabajar a Sallent de Gállego, a Albarracín o a Valderrobres pueda prestar sus servicios".

Suelos infrautilizados del Estado

López ha explicado el uso del artículo 15 de la ley estatal de vivienda, que permite transformar suelos destinados a equipamientos en vivienda pública. "Se debieron equivocar. Creo que iban a poner delante un ‘no’ y se debieron equivocar. Nosotros lo hemos utilizado", ha ironizado. Ha denunciado que el Gobierno central mantiene sin desarrollar suelos en Zaragoza para 2.000 viviendas: "¿Por qué no nos los pasáis a la comunidad autónoma?

El consejero ha advertido de la dimensión estructural del problema: "Es el principal problema de Aragón y el principal problema de España". Ha explicado que la escasez de vivienda no solo afecta a jóvenes y familias, sino también a la llegada de los miles de trabajadores necesarios para las nuevas inversiones: "Si queremos consolidar empleo, es fundamental la vivienda".

Reactivación de Arcosur

Finalmente, preguntado por el proyecto de Arcosur, ha explicado que se ha alcanzado un acuerdo entre Ibercaja, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta de Compensación para reactivar el desarrollo: "Nos hemos puesto de acuerdo para poner en valor todos esos suelos a la mayor rapidez posible". Ha anunciado que la administración autonómica asumirá los suelos destinados a vivienda pública y ha defendido que el crecimiento por el sur permitirá consolidar una Zaragoza "más atractiva y moderna".