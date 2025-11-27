Estados Unidos critica la reforma antitabaco en España por "basarse en pánico moral"

La futura reforma de la ley antitabaco en España ha despertado críticas en medios estadounidenses. Un artículo publicado por DC Journal, una cabecera digital de la red InsideSources, sostiene que las nuevas restricciones planteadas por el Gobierno español no tienen respaldo científico y responden más a un enfoque "puritano" o de "pánico moral" que a una verdadera necesidad sanitaria. En particular, el texto critica la equiparación normativa entre el tabaco tradicional y productos como los vapeadores o las bolsas de nicotina, que no generan humo ni vapor.

El artículo, titulado Public health has turned into public harassment, defiende que las primeras restricciones al consumo de tabaco se justificaban por los riesgos del humo de segunda mano. Sin embargo, denuncia que las políticas actuales han ido más allá, afectando a productos sin combustión y sin emisión de sustancias al entorno.

"El vapor de los cigarrillos electrónicos no es humo y no representa riesgos significativos para terceros", sostiene el autor. Respecto a las bolsas de nicotina, afirma que "no emiten nada", por lo que no existe mecanismo alguno para causar daño a otros. Aun así, denuncia que algunos gobiernos están legislando estos productos como si fueran cigarrillos combustibles.

España aparece en el texto como uno de los países que, según el autor, está avanzando en esta línea regulatoria. En concreto, califica de "científicamente absurda" la intención de tratar las bolsas de nicotina bajo el mismo marco normativo que el tabaco tradicional.

Qué prevé la nueva ley del tabaco en España

La crítica coincide con el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Sanidad español, que propone una reforma integral de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. El objetivo declarado es adaptar la normativa al mercado actual, que incluye productos como cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, shishas y bolsas de nicotina.

Entre las medidas planteadas en el borrador normativo figuran:

Ampliación de los espacios sin humo o vapor , incluyendo terrazas, campus universitarios, marquesinas de transporte, piscinas, instalaciones deportivas o vehículos de trabajo.

, incluyendo terrazas, campus universitarios, marquesinas de transporte, piscinas, instalaciones deportivas o vehículos de trabajo. Inclusión de productos relacionados , como vapeadores y bolsas de nicotina, dentro del mismo marco legal que el tabaco combustible.

, como vapeadores y bolsas de nicotina, dentro del mismo marco legal que el tabaco combustible. Prohibición de venta a menores, limitaciones en publicidad, restricción de sabores, prohibición de vapeadores desechables y sanciones específicas.

El Ministerio justifica esta ampliación por la necesidad de proteger a la población no fumadora y reducir la exposición ambiental a sustancias potencialmente nocivas, además de frenar el consumo entre los jóvenes.

Coincidencias y diferencias con la crítica de DC Journal

Pese a las coincidencias en el diagnóstico, hay matices relevantes entre el contenido del artículo estadounidense y el contenido concreto de la norma española. Sí es cierto que España prevé regular las bolsas de nicotina como producto relacionado con el tabaco, lo que implicaría restricciones de venta, etiquetado y uso en ciertos entornos. Pero, hasta el momento, el texto legal no plantea una prohibición generalizada de su uso en todos los espacios públicos al aire libre.

Las zonas "sin humo o vapeo" señaladas en el anteproyecto están pensadas principalmente para el consumo de tabaco combustible o dispositivos electrónicos con emisión, no necesariamente para productos sin combustión ni vapor.

El artículo estadounidense tampoco recoge que el borrador aún debe someterse a debate parlamentario, y su contenido puede modificarse. Además, algunos expertos ya han alertado de posibles efectos no deseados: aumento del mercado negro, dificultades de cumplimiento o incluso retorno al consumo de tabaco tradicional por parte de usuarios que ya habían cambiado a productos alternativos.

Debate abierto sobre la eficacia de las restricciones

El Gobierno español ha defendido que su propuesta busca modernizar la legislación vigente y proteger la salud pública, especialmente entre jóvenes. Sin embargo, el artículo de DC Journal abre el debate sobre la proporcionalidad y la base científica de las nuevas restricciones.

Desde el entorno académico y sanitario, se sigue discutiendo la eficacia de ciertas medidas, especialmente en lo que respecta a productos que, por su naturaleza, no generan emisiones al entorno. Mientras tanto, el proceso legislativo sigue abierto y la redacción final de la ley dependerá del consenso político y técnico que se alcance en los próximos meses.España planea regular productos sin humo como si fueran tabaco, y medios de EE.UU. ya lo están cuestionando.