Fundación Naturgy activa un plan integral para apoyar la recuperación en la Comunidad Valenciana tras la DANA

Fundación Naturgy ha puesto en marcha Sumando Energías por Valencia, un plan de actuación diseñado para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana y que beneficiará a más de 40.000 personas. La iniciativa es fruto de meses de colaboración con entidades sociales y administraciones locales, con el objetivo de abordar de forma integral las consecuencias que dejaron las inundaciones.

La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, señala que este proyecto nace como una propuesta amplia y estructurada, construida a partir del conocimiento acumulado por la entidad durante tres décadas y adaptada a las necesidades específicas detectadas tras la DANA. Según explica, se trata de una intervención que combina acciones inmediatas con otras de medio y largo plazo para garantizar que el impacto del plan perdure en el territorio, impulsando mejoras en la calidad de vida, la educación, el empleo y la sostenibilidad.

Apostando por las personas

Uno de los pilares del plan está orientado a las personas que más sufrieron las consecuencias de la DANA. Fundación Naturgy llevará a cabo rehabilitaciones energéticas en viviendas de familias en situación de vulnerabilidad, con intervenciones que incluyen aislamiento de puertas y ventanas, mejoras en paredes y techos, reparación o sustitución de carpinterías, toldos y persianas, renovación de sistemas de climatización, sustitución de electrodomésticos y actuaciones sobre instalaciones eléctricas o de gas.

El objetivo es doble: recuperar las condiciones de habitabilidad y avanzar hacia un consumo energético más eficiente y asequible para los hogares. Las actuaciones se realizarán en coordinación con servicios sociales municipales y con entidades sociales que operan en los municipios afectados.

Por otra parte, la Fundación ofrece ayudas para la rehabilitación energética de las instalaciones de entidades sociales, también dañadas por las inundaciones.

Como parte del plan, Fundación Naturgy donará e instalará placas solares en centros de atención a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de reducir sus costes energéticos y permitir que los recursos se destinen a fortalecer sus servicios sociales.

La Escuela de Energía de la fundación intensificará su actividad en la zona, impartiendo formaciones a familias en situación de vulnerabilidad energética y a profesionales de administraciones públicas y entidades del tercer sector.

El plan también contempla jornadas de voluntariado, abiertas a trabajadores de Naturgy, sus familias y ciudadanía local, centradas en la retirada de residuos, la recuperación de espacios afectados y el acompañamiento a colectivos especialmente sensibles.

Para Sara Casas, responsable de Cambio Climático y Medio Ambiente de Cruz Roja Española, este plan refleja muy bien el papel de los voluntarios: "hay que poner a las personas en el centro, saber llegar y escuchar a las comunidades. El voluntario pertenece a la comunidad, es una persona de engranaje entre entidades sociales y entidades privadas: sabe leer necesidades y sabe transformarlas en soluciones. Y para lograr los objetivos es esencial la colaboración público-privada".

Educación medioambiental y formación orientada al empleo

El plan educativo desarrollado por Fundación Naturgy alcanzará 130 centros educativos situados en las zonas afectadas. Una de las intervenciones clave será la instalación de placas fotovoltaicas en al menos 40 centros escolares, generando ahorros energéticos que podrán reinvertirse en necesidades pedagógicas, emocionales y comunitarias del alumnado.

Además, se llevarán a cabo auditorías energéticas pedagógicas, incorporando un enfoque educativo y participativo. en torno al uso eficiente de la energía. Los centros crearán su propio Consejo Energético Escolar, formado por alumnado, familias y personal docente.

Los 40 centros con sistemas solares se integrarán en la red Efigy Schools del programa Efigy Education de Fundación Naturgy, que ofrece talleres de fomento a vocaciones STEAM, actividades innovadoras, sesiones de mentoring, acciones digitales, corners educativos y acompañamiento anual de educadores.

Además, varios centros valencianos se incorporarán a Efigy Girls, una iniciativa que fomenta vocaciones STEAM en niñas de 9 a 13 años a través de experiencias prácticas y colaborativas. También se promoverá la participación en el Certamen Tecnológico Efigy, dirigido a alumnado de 3º y 4º de ESO, que propone retos vinculados a la eficiencia energética.

La fundación ampliará asimismo su programa educativo en el ámbito de la Formación Profesionalizadora, con el objetivo mejorar la empleabilidad de personas residentes en los municipios afectados por la DANA, a través de un programa de formación gratuito y certificaciones oficiales en sectores clave para la transición energética.

Como reconoce María Eugenia Coronado, la DANA tuvo un impacto relevante en el tejido laboral, y este plan formativo busca ofrecer nuevas oportunidades profesionales en sectores con alta demanda y capacidad de crecimiento.

Con el fin de mejorar la empleabilidad de personas jóvenes, en situación de desempleo o de vulnerabilidad de los municipios afectados, Fundación Naturgy impulsará programas de formación teórico-práctica en sectores clave para el futuro energético y la construcción sostenible. Estas formaciones se desarrollarán en colaboración con entidades como Sedigas, CONAIF, la Plataforma por el Empleo Verde y varias universidades politécnicas.

Las áreas formativas incluyen instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, rehabilitación eficiente de viviendas, digitalización de redes de gas, así como formación y certificación para instaladores de gas.

Además, los participantes podrán realizar prácticas vinculadas al propio plan, como colaborar en la instalación de placas solares en centros educativos o sociales dentro del plan Sumando Energías por Valencia.

La iniciativa también contempla jornadas de voluntariado ambiental con acciones de limpieza, recuperación de espacios afectados y retirada de residuos junto a empleados de Naturgy y ciudadanía local.

Además, Fundación Naturgy impulsará estudios y foros de análisis junto a la Universidad Politécnica de Valencia, centrados en dos áreas prioritarias tras la DANA: la resiliencia de las infraestructuras energéticas y la gestión ambiental de residuos.