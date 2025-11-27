Nuevo ridículo de Eduardo Garzón: culpa a las empresas y a EEUU de la situación económica de Venezuela

Iberia ha suspendido los vuelos a Venezuela. Concretamente, el pasado sábado la aerolínea anunciaba la suspensión de todos sus vuelos al país tras la alerta de EEUU acerca de la "situación potencialmente peligrosa" en el espacio aéreo venezolano y el sur del mar Caribe. Así, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la compañía anunciaba este lunes que mantendría la cancelación de todos los vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre.

Naturalmente, la decisión de Iberia tiene por objetivo garantizar la seguridad de sus trabajadores y de los clientes que confían en la aerolínea para viajar. Sin embargo, el economista de extrema izquierda Eduardo Garzón, popular por protagonizar numerosas polémicas en redes sociales y en medios de comunicación, sostiene que la situación económica del país se debe a decisiones como esta de Iberia y señala a aquellos que atribuyen cualquier responsabilidad a la gestión económica del régimen de Nicolás Maduro.

Nuevo ridículo de Garzón

EEUU sigue presionando al régimen del dictador Nicolás Maduro con sucesivos ataques contra narcolanchas con el fin de luchar contra el tráfico de drogas. En consecuencia, el espacio aéreo venezolano se ha convertido en una zona de grandes riesgos para los vuelos comerciales. Por ello, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha emitido una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución". Concretamente, la Administración Federal de Aviación norteamericana apuntaba a posibles problemas de interferencias y seguridad, señalando que, desde el mes de septiembre, el régimen bolivariano ha aumentado significativamente su actividad militar.

De este modo, la Administración Federal de Aviación de EEUU advertía a las aerolíneas de que el Gobierno de Maduro, si bien por el momento no ha mostrado intención de atacar aviones comerciales, sí cuenta con capacidad militar suficiente para hacerlo. Por ello, Iberia, junto con otras seis compañías –entre las que se encuentran Air Europa, TAP Air Portugal, la brasileña Gol y Avianca–, ha decidido suspender temporalmente sus vuelos al país.

Ante esta situación, en la que las aerolíneas se ven obligadas a extremar la precaución para garantizar la seguridad de los clientes y de sus trabajadores, el economista Eduardo Garzón ha decidido aprovechar la ocasión para defender al Gobierno de Maduro. "La cancelación de vuelos a y desde Venezuela por culpa de la amenaza estadounidense tiene un importante impacto económico (turismo, negocios, etc), pero luego tendremos a mil analistas diciendo que su economía va mal por culpa del gobierno de Maduro, sin mencionar nada más", ha publicado en redes sociales Garzón.

De esta forma, Garzón demostraba no tener escrúpulos para utilizar una crisis económica y política como la que sufre Venezuela desde la llegada de Chávez al poder, retorciendo la realidad a su antojo, con el único fin de justificar su posición política.

Crisis humanitaria en Venezuela

Resulta complicado acceder a datos oficiales fiables sobre la situación económica de Venezuela. Sin embargo, podemos encontrar algunos indicadores sobre la crisis humanitaria que sufre el país. De acuerdo con las cifras de PIB per cápita ofrecidas por Our World In Data, considerando los ingresos por persona en dólares internacionales a precios de 2011, vemos cómo estos han caído drásticamente desde principios de los años 2000.

Our World In Data

Del mismo modo, el Observatorio Venezolano de Finanzas detalla que la pobreza en Venezuela se situó en el 86% de la población en 2024. En concreto, según este estudio, "la línea de pobreza se estableció en 391 dólares por familia, equivalente al costo de la canasta alimentaria familiar mensual de diciembre de 2024". Asimismo, el informe explica que "el ingreso promedio de los hogares venezolanos es de 231,49 dólares, insuficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria familiar".

Señalar a empresas como Iberia de la situación del país no es más que una muestra de cinismo y ceguera ideológica. El problema de fondo en el caso de Venezuela no radica simplemente en que la economía "vaya mal", como afirma Garzón, sino que se vive una auténtica crisis humanitaria a consecuencia de las políticas de la tiranía del régimen bolivariano.