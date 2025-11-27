Las comidas preparadas del super asustan a los bares: "Un problema para la hostelería"

En los últimos años, y especialmente a raíz de la pandemia de covid-19, se están produciendo una serie de cambios en los hábitos y rutinas de los españoles que, por ejemplo, se puede ver reflejado en la forma en cómo compramos y qué consumimos. Uno de los cambios más llamativos en cuanto a esta forma de consumir tiene que ver con el cada vez mayor peso de las "comidas preparadas" en el día a día de los hogares españoles.

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de esta forma ha evolucionado el gasto medio por hogar y por persona en "comidas preparadas" en los últimos 10 años disponibles, desde 2014 hasta 2024:

Como se puede ver en el gráfico, tanto el gasto medio por hogar como el gasto medio por persona (en términos reales) no ha parado de crecer desde el año 2014, con un especial crecimiento desde la crisis del Coronavirus. Si en el año 2020 el gasto medio por hogar fue de 96 euros, en el año 2024 este gasto se disparó hasta los 164 euros, un 70,8% más. Lo mismo ocurre con el gasto medio por persona, que pasa de los 38,59 euros en 2020 a los 65,73 euros en 2024, todo en términos reales.

Un aspecto llamativo de esta nueva forma de consumir que ha ganado protagonismo en los últimos años es el de "comer en el supermercado". Esto es algo de lo que ya hablamos en Libre Mercado hace unos meses, donde contamos como más de un millón de españoles habían almorzado en el propio supermercado, gracias a las zonas habilitadas para ello.

Este hecho sin precedentes, combinado con el encarecimiento de los "menús del día" de los últimos años, está llevando a que sean cada vez más los hosteleros los que se sientan amenazados por esta nueva moda. Sin ir más lejos, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, hacía estas declaraciones hace tan solo unos días: "Vamos a una sociedad que deja de cocinar y de comprar, donde las soluciones de platos preparados pueden ser un problema para la hostelería. Estamos abiertos a la competencia, pero jugando con las mismas reglas. Si se dan comidas y se consumen de forma habitual, tienen que tener el mismo tipo de licencias"

No es de extrañar que los hosteleros puedan verse desplazados por esta nueva forma de consumir de los españoles, ya que mientras los consumidores cada vez gastan más dinero en comidas preparadas, el gasto en menús del día aún no ha recuperado su nivel previo a la crisis del Coronavirus.

Tal y como se puede ver en el gráfico, el pico de gasto desde el 2014 en menús del día se alcanzó en el año 2018, cuando los hogares españoles gastaron una media de 240 euros al año en este servicio, al tiempo que el gasto medio por persona fue de 97 euros.

No obstante, con la pandemia se redujo este gasto y todavía no ha vuelto a recuperarse del todo, situándose en 2024 en 217 euros de gasto medio por hogar y en 87 euros por persona, todo en términos reales. Así pues, vemos que este cambio de gustos y de hábitos que se lleva produciendo desde el 2020 "amenaza" con sustituir un servicio icónico en nuestro país como es el del "menú del día".