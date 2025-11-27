"Otra estafa socialista" estallan las redes tras el tuit de Moncloa sobre la baliza V-16

La campaña lanzada por La Moncloa para recordar la entrada en vigor de la baliza V-16 conectada a partir del 1 de enero de 2026 ha tenido un efecto contrario al esperado. El tuit, difundido por la cuenta oficial del Gobierno, ha provocado una avalancha de críticas en redes sociales, con mensajes que combinan ironía, sospechas sobre un nuevo negocio encubierto y rechazo frontal a lo que consideran una imposición más del Ejecutivo.

La @DGTes recuerda la necesidad de disponer de un dispositivo homologado para señalizar averías y accidentes en carretera. 🚨 A partir del 1 de enero entra en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 conectada. Más info ⬇️https://t.co/5qtaHwJRJs pic.twitter.com/DcTZzbcpeo — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 27, 2025

"¿Quién se forra ahora con esto?": las redes no compran el mensaje

La publicación institucional indicaba que, desde 2026, todos los vehículos deberán llevar una baliza V-16 conectada y homologada, sustituyendo a los triángulos de emergencia. Pero en cuestión de horas, el mensaje fue respondido con decenas de comentarios acusando al Gobierno de imponer la medida sin transparencia y con intereses económicos de fondo.

"Otra estafa más como lo de las mascarillas", escribía uno de los usuarios.

Otro replicaba: "¿Quién se forra ahora con esto?",

mientras que el usuario @Gorriones057852 añadía: "Eso eso, a seguir llenando la huchaca de algún socialista o amiguetes con derecho a mordidas…"

El rechazo al supuesto negocio en torno a la baliza fue una constante. En ese mismo tono, otro usuario comentaba:

"Esto huele a chiringuito. Cambian los triángulos por algo más caro y menos útil. Negocio redondo."

Otro impuesto más GRACIAS..... Venga recaudar IVA — Diego (@Diego_zeus) November 27, 2025

Sin votación en el Congreso y con negocio detrás

Muchos mensajes denunciaron también el procedimiento con el que se ha aprobado la medida. Recordaban que la obligatoriedad de la baliza se fijó por Real Decreto en 2022, sin pasar por el Congreso.

"El Gobierno aprobó la baliza V16 sin debate parlamentario. Se coló en Consejo de Ministros sin ruido", afirmaba uno de los comentarios más compartidos.

Otros señalaban directamente al entorno del Gobierno:

"Otra estafa socialista" A sus órdenes 🫡 pic.twitter.com/vaavSwrXHW — Solo Romero - tuiteando sueños - manitas flamencas (@serSoloRomero) November 27, 2025

Algunos incluso comparaban esta nueva obligación con casos anteriores de adjudicaciones polémicas, señalando que detrás de esta medida habría, nuevamente, un negocio a costa del bolsillo del contribuyente.

Críticas también a la utilidad real del dispositivo

Más allá de las implicaciones políticas, los usuarios también arremetieron contra la eficacia real de la baliza, cuestionando si realmente mejora la seguridad frente a los triángulos. Algunos recordaban vídeos que circulan en redes, en los que se ve cómo la luz de la baliza es menos visible que la de los intermitentes del coche.

Otros cuestionaban que no haya ningún estudio público que demuestre que esta medida reduzca los atropellos en carretera.

"Los triángulos llevaban 25 años funcionando. Esto es un capricho digital que encima ni se ve bien", comentaba otro usuario.

Silencio institucional y creciente malestar

Ni La Moncloa ni la Dirección General de Tráfico han respondido a los comentarios, pese a que el mensaje se ha llenado de respuestas virales. El silencio institucional ante el aluvión de críticas ha reforzado la percepción de medida impuesta sin consenso ni diálogo.

En pocas horas, lo que pretendía ser una campaña informativa ha derivado en una tormenta digital contra el Ejecutivo, con cientos de ciudadanos expresando su rechazo a lo que consideran un nuevo sablazo regulatorio.