Un concejal del PSOE se enzarza con una ciudadana por la inflación

Este martes pudimos ver en el programa El Tiempo Justo, presentado por Joaquín Prat, como un concejal del PSOE por Badalona, Fernando Carrera, se enzarzaba en una discusión con Mari "La Flamenca" sobre el origen de la subida tan intensa en los precios de los alimentos en los últimos tiempos.

En su intervención, Mari decía lo siguiente: "Yo entro al super y no me lo puedo creer, porque no es que haya subido una cosa, es que ha subido todo. Luz, agua, gasolina, impuestos, etc. ¿Para qué se trabaja? Yo estoy pensando en dejar de trabajar, porque no termino de pagar las cosas con mi sueldo. Y mientras en la Moncloa se lo toman a risa." Al final de su alegato la ciudadana tiraba de ironía ante el encarecimiento de tantos productos, "me voy a quedar fitness", remataba.

A partir de aquí, se inicia la discusión entre el concejal del PSOE y Mari "La Flamenca".

Fernando: Yo entiendo perfectamente que esté enfadada con la clase política. De hecho, yo lo he estado durante mucho tiempo. Ese es el motivo por el que algunos decidimos meternos en política.

Mari: Ya bueno... Es que mucho en la política, mucho prometo, prometo, hasta que te la meto. Una vez metido, se olvida de lo prometido.

Fernando: Bueno, bien, bien. Veo que controlas el refranero español. Soy muy fan del refranero español, tengo que decir. Lo digo porque tendemos mucho a decir esto, ¿verdad? Han subido los precios y, por lo tanto, la culpa es de Pedro Sánchez, como absolutamente todo lo que pasa en este país, ¿verdad?

Mari: No, no, yo no he dicho culpa de Pedro Sánchez, yo digo todo lo que está en el palacito (en realidad se refiere al Congreso de los Diputados). Yo me refiero a todos, en general.

Fernando: Supongo que es Moncloa, ¿no?

Mari: Sí, todos.

Fernando: Te refieres a los que gobiernan.

Mari: Sí, todos, los 50 que tenemos allí de políticos, que yo con uno tengo bastante, me sobran los 49, por lo menos.

Fernando: Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Te intento decir lo que te quiero decir y ya luego tú me dices todo lo que quieras. Creo que es importante que seamos justos con todo. Es decir, ¿tenemos motivos para estar cabreados con la clase política? Yo creo que sí, muchos, de todos los partidos. Ahí podemos estar de acuerdo. Ahora bien, no podemos decir que la subida de los precios de la compra tienen que ver directamente con el gobierno actual. La realidad es que, desgraciadamente, a nivel europeo vivimos una situación muy complicada.

Fernando: Ojalá saliendo todos a la calle pudiéramos parar la guerra de Ucrania, ojalá pudiéramos parar las barbaridades que hace Trump, ojalá pudiéramos hacer que los precios no subieran en todas partes, que el precio de la energía no fuera asqueroso, ojalá pudiéramos hacerlo saliendo a la calle. Desgraciadamente, eso no lo podemos hacer. No consigue surgir efecto. Pero, fíjate, Mari, muchas familias viven gracias a la subida de las pensiones que ha hecho precisamente este gobierno. Y, desgraciadamente, la situación es la que es. Pero no se puede engañar a la gente diciendo que la subida de los precios de la cesta de la compra tiene que ver con la acción directa del gobierno de España."

Ni Putin ni Trump tienen la culpa

Como vemos, ante el hartazgo de esta ciudadana con la clase política y con el encarecimiento de los bienes y servicios, este concejal culpa de todo a la guerra de Ucrania y a los aranceles de Trump.

Sin embargo, ni la una ni la otra son ciertas, o al menos no tienen un impacto tan importante como quiere dar a entender este concejal del PSOE. Para empezar, vamos a acudir a los datos de la evolución del IPC que nos ofrece el INE y a cuadrar fechas, para comprobar si la subida de los precios se produce como consecuencia directa del inicio de ambos acontecimientos. Es decir, observar si los precios suben después de la invasión a Ucrania y de la orden presidencial de Trump donde impuso los aranceles a casi todo el mundo.

Así pues, si nos fijamos en el gráfico podemos ver la evolución en el índice del IPC tanto del "índice general" como en el grupo de "alimentos y bebidas no alcohólicas".

Por tanto, tenemos que la invasión de Rusia a Ucrania se produjo el 24 de febrero del año 2022. Para ese entonces, y siendo conscientes de que el impacto que pudiera tener esta invasión en lo que quedaba de mes de febrero tuvo que ser muy pequeño, tenemos que la inflación interanual en febrero de 2022 fue del 7,6% (de febrero del 2020 a febrero del 2021). Con lo cual, no se puede culpar a la guerra entre Rusia y Ucrania de este encarecimiento de los precios, aunque sí es un evento que seguramente haya contribuido a "avivar el fuego".

Por otro lado, vamos con la mención a Donald Trump y los aranceles (con las idas y venidas que se han producido). El día en el que Donald Trump inicia la guerra comercial con decenas de países, conocido como el "Día de la Liberación", fue el 2 de abril de 2025. Si volvemos a ver el gráfico de arriba, podremos comprobar que el IPC ya estaba desbordado para esa fecha.

El impacto de Trump es mínimo

Desde junio del 2018 hasta marzo (incluido) de 2025, el IPC ha subido un 20,4%. Desde abril hasta octubre (abarcando este periodo de acción de Donald Trump), este indicador ha subido un 1,1%. Es decir, vemos que el efecto que ha podido tener el presidente de Estados Unidos en el aumento de precios en los bienes y servicios de nuestro país es prácticamente nulo.

En resumidas cuentas, vemos que nuevamente un miembro del PSOE trata de quitarle a este Gobierno de Pedro Sánchez la responsabilidad que tiene en el control de la inflación, algo que a la vista de los datos mostrados no se ha conseguido. Es irónico que, para muchos socialistas, tengan más poder sobre España lo que haga Putin o Donald Trump que lo que hace Pedro Sánchez.