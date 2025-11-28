Bélgica endurece las bajas y elimina el paro 'eterno' ante el colapso del Estado de Bienestar

El Estado de Bienestar en Europa ya ha comenzado a mostrar síntomas de debilitamiento. Por ello, los gobiernos de los países miembros de la Unión tendrán que hacer frente a la realidad de sus economías cuando los problemas derivados de las ineficiencias de este sistema no puedan solucionarse con nuevos parches. En el caso del Gobierno de España, por el momento la tendencia es la contraria, pues aún se felicitan públicamente de que cada vez más personas cobren el IMV.
Sin embargo, el Ejecutivo belga ha decidido poner en marcha una serie de reformas que, en última instancia, tienen el objetivo de poner freno al desmoronamiento del Estado de Bienestar. De este modo, el gobierno belga endurecerá la política de prestaciones por desempleo para acabar con el paro de larga duración.
De hecho, de acuerdo con lo publicado por la Oficina Nacional de Empleo, el Gobierno ya ha comenzado a enviar las cartas a los afectados en diferentes oleadas. Concretamente, "las primeras personas afectadas recibieron sus cartas en septiembre y octubre", y posteriormente se puso en marcha una tercera fase de envíos desde el pasado 11 de noviembre por correo electrónico y por correo postal a partir del 12 de noviembre de 2025. Del mismo modo, el organismo detalla que en el año 2026 se producirán otras tres oleadas de envíos.
Reformas del Gobierno belga
Como detallaba a principios del mes de octubre el diario The Brussels Times, "el Gobierno Federal de Bélgica está preparando una de sus reformas de bienestar más importantes en décadas, con el objetivo de frenar lo que considera un gasto insostenible en prestaciones por desempleo y enfermedad". En este sentido, este medio subrayaba que "a partir del año que viene ya no será posible recibir prestaciones por desempleo de forma indefinida, mientras que las personas con baja prolongada por enfermedad se enfrentarán a controles médicos más estrictos para demostrar que no pueden trabajar".
De hecho, este mismo medio informó el pasado 7 de octubre de que el Parlamento belga había decidido programar una audiencia con la aseguradora de salud federal Riziv/Inami tras haber detectado que un gran número de personas con enfermedades crónicas fueron declaradas incorrectamente como personas incapacitadas permanentemente hasta la edad de jubilación.
Así, la guía de la Federación de Centros Públicos de Bienestar Social de Valonia (CPAS) para ayudar a las personas que perderán estas prestaciones por desempleo detalla que las prestaciones por desempleo finalizarán en enero de 2026 para las personas que llevan 20 años desempleadas. Del mismo modo, el documento establece que "para las personas que llevan entre 20 y ocho años desempleadas y que acaban de recibir su carta en octubre, sus prestaciones finalizarán en marzo".
Con ello, el gobierno belga pretende incentivar la incorporación de más personas al mercado de trabajo y, de este modo, reducir la carga que suponen estas prestaciones sobre el gasto público. Por este motivo, también se va a endurecer la normativa relacionada con las bajas médicas, pues se va a exigir a los médicos que llevan a cabo un mayor control sobre los permisos de incapacidad. Además, las aseguradoras de salud también deberán reforzar sus controles.
Problemas de la economía belga
Lo cierto es que la economía belga padece serios problemas de fondo. Por ello, el Gobierno necesita reformar el sistema de prestaciones sociales para evitar el colapso de su Estado de Bienestar. Así lo explicó, de hecho, el primer ministro belga, Bart De Wever, en una conferencia en la Universidad de Gante, donde aseveró que "sin cambios en las políticas, el estado de bienestar se derrumbará, no durante mi vida, sino durante la de ustedes".
Así las cosas, The Brussels Times explica que "en los últimos años, el endurecimiento de las normas sobre desempleo ha obligado a algunos belgas a cambiar el subsidio de desempleo por el subsidio de enfermedad para mantener sus ingresos", detallando que en estos momentos hay 526.000 personas con baja por enfermedad de larga duración –de una población total de más de 11,7 millones de personas, según los datos ofrecidos por Worldometer–, lo que supone un coste de 9.000 millones de euros al año para el Estado. De hecho, este medio asegura que en 2035 este número superará las 600.000 personas. Esto es importante porque, según Trading Economics, la deuda sobre PIB se mantuvo en el 103,9% en 2024, siendo el déficit presupuestario del 4,5% a finales del año.
Por otra parte, el mercado de trabajo belga también padece de lastres importantes que afectan al conjunto de la economía del país. Así, Bélgica tiene la mayor proporción de trabajadores con enfermedad de larga duración del continente. Además, la ciudad de Bruselas registra una de las tasas de empleo de larga duración más altas del norte de Europa, lo cual está relacionado con que, hasta ahora, las personas que buscaban empleo podían recibir prestaciones por desempleo sin límite de tiempo.
Reforma del paro
La anulación de estas prestaciones sociales se desarrolla en el marco de la implementación de la reforma aprobada por la Cámara belga en julio de 2025. En consecuencia, según detalla la Oficina Nacional de Empleo (ONEM), el derecho a la prestación completa por desempleo se limitará a un máximo de 24 meses, incluyendo un período básico de 12 meses y otro año adicional según el historial profesional.
Lo cierto es que, dada esta reforma de las prestaciones por desempleo, desde mediados de 2025 el Gobierno belga ha comenzado a enviar cartas personalizadas a los beneficiarios cuya situación se ve afectada. Según la Oficina, las medidas transitorias se comenzaron a aplicar en julio de este año y, finalmente, en marzo de 2026, entrará en vigor la nueva normativa.