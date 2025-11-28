Mientras miles de españoles tratan de coger las mejores ofertas del Black Friday de cara a las compras navideñas, sindicatos como CCOO tratan de concienciarles de que están obrando mal. Su denuncia parte de la premisa de que detrás de esta campaña masiva de ventas hay una realidad oscura: la de los trabajadores sobrecargados. Horarios agotadores, pocos periodos de descanso, abuso de la jornada partida impuesta por sus jefes y salarios bajos en un sector donde hay mucha temporalidad y empleos a tiempo parcial.

En un comunicado el sindicato de Unai Sordo, habla de la otra "black reality" para los que han conseguido un puesto de trabajo de aquí hasta después de Navidad. Una suerte viendo la alta tasa de paro que existe en España. Sin embargo, a ojos de los sindicatos en muchas empresas no respetan sus derechos laborales. De hecho, en su campaña en redes sociales con el hastag #SobrevivirBlackFriday ofrecen consejos sobre cómo "sobrevivir a los exigentes días laborales sin comprometer la salud física y mental’ y utilizan eslóganes como "Tus derechos no tienen descuento. ¡No lo olvides!".

💼 ¿Tienes ya tu kit para sobrevivir al Black Friday? ¡Aquí te contamos todo lo que necesitas!#SobrevivirBlackFriday pic.twitter.com/Gt8UAA8lyZ — Servicios CCOO (@serviciosccoo) November 28, 2025

De ahí que reclamen a los empresarios que garanticen la protección de la salud laboral de sus empleados, contratando personal suficiente durante los picos con mayor demanda y que respeten sus horarios y descansos. Una serie de exigencias que criminaliza a los empleadores de más de 30.000 personas, según los propios cálculos realizados por el sindicato en su estudio "Black Friday 2025", la mayoría de ellas han sido contratadas en el sector textil, siendo mayoritariamente mujeres jóvenes. El 80% serán temporales y con condiciones precarias así como con un salario un 26% inferior al la media nacional. Algo intolerable a ojos de CCOO que en su comunicado reprocha esas malas condiciones "a pesar del aumento de beneficios por ventas en los últimos años". Por todo ello, la organización sindical ha decidido desconvocar la huelga en el comercio para el día de hoy tras haber valorado positivamente la propuesta de subida salarial de más de un 14% en los próximos cuatro años remitida por la patronal.

Sin embargo, la denuncia del sindicato no llega solo a los empleadores sino también a los consumidores para que, antes de comprar, se paren a pensar en las consecuencias de lo que están haciendo. CCOO pide una mayor concienciación sobre el impacto negativo de estas agresivas campañas de descuentos sobre los empleados del sector, que se "sienten completamente desprotegidos".

Consumo persigue los "patrones oscuros"

Mientras tanto, el Ministerio de Consumo ha informado hoy de la imposición de multas a siete empresas por prácticas comerciales desleales en campañas pasadas. Concretamente en la de 2023, en la que da por probado que subieron los precios para después "rebajarlos" a los originales. Entre las compañías sancionadas están Media Markt, con 25.000; Carrefour, con 21.500; y PC Componentes, con 1.500 euros. A todas además de la sanción económica le añade la de publicidad, para poder difundir sus marcas, lo que les provocara un daño reputacional mayor.

El ministro Pablo Bustinduy ha querido recordar esta semana que su cartera ha ampliado la supervisión de los llamados "patrones oscuros", prácticas que buscan confundir a los consumidores ocultando los costes adicionales hasta que llegan a la fase de pago, con técnicas de venta con relojes con cuenta atrás o los precios dinámicos. También investigará los precios personalizados, o las comparaciones de los mismos que simulan descuentos mayores a los reales. Todo, con el objetivo de proteger a los consumidores, aducen.