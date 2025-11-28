Las pensiones subirán 572 euros de media en 2026

Más de 9 millones de personas se beneficiarán el próximo año de una nueva subida de pensiones, que se situará en torno al 2,7%. Así se estima tras la publicación del dato adelantado del IPC del mes de noviembre. De hecho, así lo ha anunciado la Seguridad Social, que subraya cómo esta subida supondrá unos 600 euros al año para una pensión media de jubilación y 500 euros para la pensión media del sistema. En este sentido, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, destaca que "los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo, con la subida de sus pensiones conforme al IPC".

Los precios siguen subiendo

De acuerdo con el INE, el indicador adelantado del IPC se situó en el 3% en el mes de noviembre con respecto al mismo mes del año anterior. De esta forma, la inflación registrada se reduce en una décima en comparación con la cifra del pasado mes de octubre. Así, se rompe con dos meses consecutivos de ascensos. Por otra parte, la inflación subyacente se situó en el 2,6%, incrementándose en una décima con respecto al mes anterior.

Al respecto, el instituto estadístico atribuye la reducción de la inflación a la bajada de los precios de la electricidad. Sin embargo, hay que incidir en que, como informa Manuel Fernández Ordóñez en Libre Mercado, esta bajada de precios se debe a la manipulación del Gobierno, porque saca los sobrecostes del sistema –derivados del modo reforzado por Red Eléctrica tras el apagón del 28 de abril– del mercado mayorista y los imputa en los peajes. Además, cabe considerar que el precio de la cesta de la compra también ha seguido incrementándose en el mes de noviembre.

Con todo, no podemos ignorar que, aunque el dato del IPC de noviembre se reduzca en una décima en relación al registrado el mes anterior, los precios siguen subiendo. Esto es así en tanto que el IPC es un indicador que mide la variación de los precios, pero no los considera en términos absolutos. Es más, los datos ofrecidos por el INE demuestran que en noviembre de 2024 el IPC registrado fue del 2,4%. Por ello mismo, si lo comparamos con el año anterior, los precios siguen subiendo, y lo hacen incluso a mayor ritmo.

INE

En consecuencia, los españoles sufren un incremento continuado de los precios desde hace varios años. Concretamente, desde enero de 2019, los precios han subido más de un 24% en nuestro país.

INE

Subida de pensiones

En este contexto, la Seguridad Social estima que, si finalmente se confirma este dato de inflación, más de 9 millones de personas se beneficiarán el próximo año de una nueva subida de pensiones en torno al 2,7%. "Este incremento beneficiará a los más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de los 715.000 pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado", detalla el Ministerio que dirige Elma Saiz.

Esta revalorización de las pensiones supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, que perciben 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total de pensionistas), que se sitúa en 1.511,5 euros mensuales. A ello debemos sumarle que, este mes de noviembre, se abonará la paga extraordinaria, que tendrá un importe medio de 1.492 euros en el caso de la jubilación.

Esto es así como consecuencia de lo establecido por la Ley 21/2021, donde se detalla que "las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior".