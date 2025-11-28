Un sueldo medio en España ya soporta 840 euros mensuales de cotizaciones e impuestos sobre el trabajo

España vuelve a escalar posiciones entre los países que más castigan el empleo. Según un nuevo análisis, la cuña fiscal (es decir, el indicador que mide la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el trabajador tras deducir cotizaciones sociales e IRPF) ha rozado en 2024 el 41%, seis puntos por encima de la media de la OCDE.

El dato, ofrecido por Civismo, coloca a España entre los quince países con mayor carga laboral de toda la OCDE, pese a que la renta per cápita de nuestro país lleva tres décadas estancada. De hecho, se estima que apenas llega al 87% de la media europea, víctima de un círculo vicioso de presión fiscal y costes laborales en ascenso que contrastan con una productividad estancada, lo que está erosionando la competitividad del país y las perspectivas de creación de empleo estable.

Costes laborales en aumento

El factor trabajo se ha convertido en el pilar principal de la recaudación: uno de cada tres euros obtenidos por el fisco procede del empleo. Además, las cotizaciones sociales, que ya se situaban entre las más elevadas de Europa, han seguido aumentando. De hecho, entre 2015 y 2025, se observa que la base mínima de cotización se ha incrementado un 75%, mientras que la máxima ha crecido un 34%. A esto hay que sumarle el hecho de que el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional seguirá encareciendo el coste laboral en 2026, 2027, 2028 y 2029, consolidando así un nuevo repunte de la recaudación.

El resultado para las empresas es demoledor. El coste laboral medio asciende ya a 3.256 euros mensuales por trabajador, de los cuales 840 euros corresponden a "otros costes", el epígrafe donde figuran los impuestos y, principalmente, las cotizaciones, que han aumentado un 28% en la última década, muy por encima del avance de los salarios.

España recauda como los países ricos… pero sin su productividad.

A pesar de este incremento de costes, los salarios reales siguen sin recuperar el terreno perdido tras la elevada inflación de 2021-2023. Con subidas salariales limitadas al 2-2,5%, el poder adquisitivo sigue por debajo del nivel previo a la pandemia, lo que frena el consumo y reduce los márgenes empresariales.

Impacto energético e improductividad

En paralelo, el informe del think tank subraya otro factor crítico: los precios de la energía para uso industrial han aumentado un 45% desde 2021, golpeando especialmente a industria, transporte y sectores electrointensivos que compiten en clara desventaja frente a países con sistemas fiscales más neutros.

Mientras tanto, la productividad por hora trabajada apenas crece: 1,7% anual entre 2015 y 2025, frente a un incremento de los costes laborales unitarios del 2,5%. El diferencial acumulado durante la década pasada supone más de ocho puntos de pérdida de competitividad frente a la zona euro.

Presión fiscal cercana a máximos europeos

España ha elevado su presión fiscal al 37,3% del PIB, un registro muy superior al 33,9% que alcanza, de media, la OCDE. La distancia con países que históricamente han tenido una muy alta imposición fiscal (caso de Francia, Bélgica o Dinamarca) se ha reducido de 6 a apenas 3 puntos porcentuales desde 2015. Una senda de "armonización" fiscal que contrasta con el estancamiento de los salarios y, de hecho, contribuye a explicarlo de forma directa.

¿Qué piden los expertos? El estudio considera que España "necesita una reforma urgente del marco laboral y fiscal que incluya la simplificación del sistema de cotizaciones, amén de mayor estabilidad normativa e incentivos claros a la productividad, la innovación y la digitalización. De no hacerlo —alerta el informe— cada euro destinado a generar empleo costará más y producirá lo mismo, o incluso menos".