Así queda la subida del sueldo de los funcionarios: más de 154 al mes por persona

El pasado jueves, el Gobierno firmó con los representantes de CSIF y UGT el acuerdo para subir el salario de los empleados públicos en, al menos, un 11% hasta el año 2028, poniendo fin a la congelación de estos sueldos. Además, según destacó el ministro de Función Pública tras la firma del documento, esta iniciativa busca mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y modernizar la función pública.

Incremento de 5.500 anuales

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo firmado por el Gobierno con CSIF y UGT, al que ha tenido acceso Libre Mercado, el Gobierno se ha comprometido a alcanzar una mejora salarial de todos los empleados públicos –tanto los funcionarios como el personal laboral– un 11% entre 2025 y 2028. De esta forma, en 2025 el incremento será del 2,5% con el abono del incremento sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024.

Asimismo, el sueldo se incrementará un 2% en 2026, una subida que se abonará en dos momentos: un 1,5% fijo se abonará en el año 2026 y el otro 0,5% restante se abonará en el primer trimestre de 2027 si la variación interanual del IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%. Por último, en 2027 el incremento será del 4,5% y en 2028 del 2%. De este modo, los empleados públicos podrán ver incrementados sus sueldos hasta un 11,4%, por el efecto arrastre de acumular año a año los porcentajes de subida, dado que las subidas de salario se producirán sobre los sueldos resultados de los incrementos anteriores.

Tal y como confirman desde CSIF a Libre Mercado, los funcionarios del grupo A1 (nivel 26 y 5 trienios), que cobran de media 48.606 euros al año, recibirán una paga de 1.215,17 euros en diciembre. Así, en enero de 2028 estos sueldos se habrán incrementado en 5.560 euros. Del mismo modo, los funcionarios del grupo A2 (nivel 22, 5 trienios), que cobran 38.023 euros actualmente de media, recibirán una paga de 950 euros en el mes de enero, llegando a percibir un incremento de 4.349 euros adicionales en 2028. Además, los funcionarios del grupo C1 (nivel 18 con 5 trienios), que cobran de media 27.994 euros al año, recibirán una paga de 699 euros en enero y cobrarán en 2028 un total de 3.202 euros más.

Por lo tanto, los funcionarios del grupo A1 pasarán a cobrar unos 54.166 euros al año. Por su parte, los del grupo A2, cobrarán en 2028 un total de 42.372 euros anuales. Por su parte, los del grupo C1 cobrarán un sueldo anual de 31.146 euros. Así, considerando los próximos tres años –treinta y seis meses en los que se hará efectivo este incremento salarial–, vemos que, de media, los del grupo A1 percibirán un incremento medio de 154 euros al mes. En el caso del grupo A2, este incremento mensual será de 120 euros, mientras que los del grupo C1 cobrarán de media 89 euros adicionales cada mes.

Evidentemente, esta subida salarial de los empleados públicos la financiarán los contribuyentes. En este sentido, el diario Expansión publica que este compromiso supondrá un coste de 22.000 millones de euros en términos acumulados. Así, en 2026 el desembolso será de 8.000 millones.