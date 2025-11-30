Ridiculizan al Delegado del Gobierno en Cantabria por la baliza: "Mi coche tiene 6"

Este 1 de enero, España implementará una nueva normativa de seguridad vial que obliga a los conductores a llevar una baliza V-16 geolocalizable en lugar de los tradicionales triángulos de emergencia. La iniciativa ha sido presentada por Pedro Casares, Delegado del Gobierno en Cantabria, quien ha asegurado que esta medida "avanza en la seguridad vial de todos y de todas". Acompañado por el jefe provincial de tráfico y el comandante de la Guardia Civil de Cantabria, Casares ha destacado que España sería el primer país de la Unión Europea en adoptar esta tecnología.
Casares ha destacado que la baliza V-16 es una "medida de seguridad" que, al ser geolocalizada, mejorará la respuesta ante incidentes en la carretera. En su presentación, ha afirmado: "Lo hacemos para dar a conocer un nuevo dispositivo, la V-16", subrayando que el dispositivo sería obligatorio para todos los conductores a partir del 1 de enero. "Queda poco menos de un mes para que a partir del 1 de enero todos los conductores tengan que llevarlo en sus vehículos", haciendo hincapié en la urgencia de incorporar este dispositivo a los vehículos.
Hemos presentado hoy en #Cantabria la baliza V-16 geolocalizable, que entrará en vigor a partir del 1 de enero sustituyendo a los tradicionales triángulos. La @DGTes quiere mejorar la seguridad en las carreteras y evitar más víctimas mortales en accidentes con una medida pionera. pic.twitter.com/N7eEtHMEAV— Pedro Casares (@pedro_casares) November 24, 2025
En cuanto a su precio, Casares aclaró que las balizas V-16 "pueden adquirirse entre 30 y 60 euros" y destacó la importancia de adquirir modelos homologados: "Es muy importante que las balizas sean las homologadas, porque si están homologadas, harán la función que tienen".
Los comentarios
En el vídeo, los comentarios sobre la presentación de Casares no tienen desperdicio y algunos ridiculizan la medida, viéndola como una estrategia más para recaudar dinero a costa de los españoles.
Algunos de los comentarios evidencian la falta de visibilidad de la baliza: "Revisen la medida, en la M50 de Madrid había un coche accidentado y vi la baliza cuando estaba al lado, primero vi el coche con el warning. La baliza era indetectable prácticamente. Esto causará muchos accidentes."
Otros comentarios muestran el rechazo generalizado por parte de la sociedad y los colectivos profesionales: "¿Sabe que la mayoría de profesionales del ramo, incluyendo a la Guardia Civil, rechazan la V16? No va a mejorar nada, de día prácticamente no se ve, y en cambios de rasante y salidas de curvas sin visibilidad, ¿cómo se van a ver esas luces?"
- ¿que hace ese dispositivo?— HEC (@Cornejo_Hec) November 25, 2025
- Pues es una luz naranja que parpadea…
-Mi coche tiene 6, van en los laterales del vehículo y en los espejos. Se llaman intermitentes.
- Ya pero esta es para ponerla en el techo.
- claaaaro asi evito choques con aviones, gracias!
Pero en lo que muchos coinciden es en quién recaerá la responsabilidad de los accidentes que se produzcan: "Vais a ser responsables de accidentes y de muertes en la carretera, pero eso a vosotros os la pela, ¿verdad? Al ciudadano que lea esto, por favor, seguid poniendo los triángulos por la seguridad vial de todos."
También reclaman la rapidez de la norma: "Es que ni siquiera ha habido un periodo de transición. Y encima, te dicen que los triángulos ya no valen y que si los usas te multan. De un día para otro dejan de ser legales, aunque en el resto de Europa y para los extranjeros sí que sirven. ¡Esto es una vergüenza y un escándalo!"
¿Realmente mejora la seguridad vial?
La baliza V-16 tiene como objetivo mejorar la visibilidad de los vehículos estacionados en la carretera en caso de emergencia, eliminando la necesidad de que los conductores bajen del coche para colocar los triángulos. Según Casares, "esta baliza en el momento en el que la pulsamos se activa y conecta con el portal 3.0 de la DGT", lo que permite a otros conductores recibir alertas de posibles incidentes. Sin embargo, los primeros análisis de la medida no son tan positivos.
Un video viralizado en las redes sociales ha desatado una ola de críticas hacia la baliza V-16. En este clip, grabado en una carretera de Barcelona, se puede ver cómo un vehículo estacionado con la baliza V-16 encendida es prácticamente invisible en comparación con los intermitentes del coche, mucho más brillantes. A pesar de la luz que emite la baliza, su potencia es insuficiente para destacarse adecuadamente en condiciones de visibilidad reducida, como en una curva o cambio de rasante. Este ejemplo ha servido para demostrar que la baliza podría ser mucho menos efectiva de lo prometido.
Ocho razones para rechazar la baliza V-16
Juan Francisco Calero, director editorial de Carwow, expone ocho razones para cuestionar la eficacia de la nueva baliza:
- Aplicabilidad solo a vehículos españoles: La normativa solo afecta a los vehículos registrados en España, mientras que los coches europeos pueden seguir utilizando los tradicionales triángulos de emergencia. Esto crea una disparidad en la seguridad vial.
- Falta de evidencia sobre su efectividad: La Dirección General de Tráfico (DGT) ha argumentado que la baliza reducirá los atropellos, pero no existen datos que respalden esta afirmación. Los triángulos de emergencia no han mostrado ser un factor significativo en el aumento de accidentes o atropellos en carretera.
- Problemas técnicos: Las balizas V-16 presentan serias deficiencias, especialmente en carreteras con cambios de rasante o curvas. En estos escenarios, la visibilidad de la baliza es casi nula, lo que contradice el propósito de mejorar la seguridad.
- Luminosidad variable: La normativa permite que las balizas tengan diferentes niveles de luminosidad. Esto significa que muchos conductores optarán por balizas más baratas y de menor intensidad, lo que reduce aún más su efectividad.
- Alternativas ya existentes: Muchos vehículos modernos ya incluyen sistemas de emergencia como el "ecall", que automáticamente envía la ubicación del vehículo en caso de accidente a los servicios de emergencia. Este sistema puede ser una solución más eficiente que la baliza V-16.
- Aplicación móvil como solución más viable: En lugar de obligar a todos los conductores a adquirir una baliza, se podría haber creado una aplicación móvil gratuita que permita a los conductores enviar su ubicación en caso de emergencia.
- Baterías y fiabilidad: A diferencia de los triángulos de emergencia, las balizas V-16 requieren baterías, lo que introduce el riesgo de que no funcionen si están descargadas en el momento de un accidente. Esto genera una nueva preocupación sobre la fiabilidad del dispositivo.
- Falta de campaña informativa: A pesar de la obligatoriedad de la medida, no se ha llevado a cabo una campaña informativa adecuada para garantizar que los conductores comprendan el funcionamiento de la baliza y su importancia en la seguridad vial.