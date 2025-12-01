Irene Montero niega la delincuencia de la inmigración: "No roba el negro, sino Mercadona, Carrefour y El Corte Inglés"

Irene Montero ha vuelto a llamar la atención de la opinión pública con sus últimas declaraciones, donde culpa a empresas como Mercadona, Carrefour o El Corte Inglés de ser quienes realmente están robando a las personas en los barrios, y no los inmigrantes.

"En los barrios no están robando las personas migrantes, no están robando las personas racializadas. Como demuestran los datos que les decía, el 50% de la población española tiene el 2,7% de la riqueza. A la gente en los barrios no le está robando el negro, a la gente en los barrios les está robando Mercadona, les está robando Carrefour, les está robando el Corte Inglés, les está robando Blackrock, les está robando Blackstone, les están robando los grandes fondos, las grandes distribuidoras de alimentos, las grandes empresas energéticas, que están poniendo los precios por las nubes, a costa de sus derechos. Y por tanto yo creo que ninguna persona que sea de izquierdas se puede permitir hacer un discurso en el que no trate a una persona y a un ser humano como un ser humano sea cual sea el color de su piel", dice Montero en el vídeo que hemos mostrado.

Como podemos ver en el vídeo, la eurodiputada por Podemos niega que en los barrios y ciudades de España exista problema alguno con la criminalidad, y más concretamente con la criminalidad por parte de las personas extranjeras. Según ella, quienes están robando a los vecinos de los barrios son empresas como Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés, BlackRock, Blackstone, etc.

No obstante, en este artículo vamos a ver como no es verdad que estas empresas estén robando a los españoles, sino que más bien contribuyen a las arcas públicas y a la creación de empleo, y como sí que es cierto que en España existe un problema con la criminalidad y más concretamente con la criminalidad de determinadas nacionalidades.

Estas empresas pagan millones en impuestos y crean empleo

Para empezar, Mercadona tiene 107.000 trabajadores en España (y 7.000 en Portugal), Carrefour tiene en España en torno a 32.782 empleados y El Corte Inglés tiene aproximadamente 81.000 trabajadores. En cuanto al pago de impuestos y teniendo en cuenta sólo el Impuesto sobre Sociedades, Mercadona pagó en 2024 un total de 716 millones de euros, Carrefour pagó en 2022 (datos más recientes) un total de 79,8 millones de euros y El Corte Inglés pagó un total de 170 millones de euros en el ejercicio 2024-25.

De esta forma, vemos que estas grandes empresas contribuyen a la sociedad tanto con generación de empleo como con el pago de impuestos sobre beneficios, además del pago de otros impuestos como el IVA, las distintas tasas o las cotizaciones sociales. Por otro lado, en cuanto a la afirmación de Montero sobre que los inmigrantes no delinquen (hablando en este caso de robos), tenemos que ver cuántos delitos relacionados con robos se cometen al año y cuántos son cometidos por españoles y extranjeros.

Para ello, acudimos al INE, que nos ofrece la posibilidad de ver el número de delitos por región (España, Europa, África, América, Asia, etc.). En la siguiente tabla hemos tenido en cuenta tanto el número de población que tiene una nacionalidad perteneciente a cada región del mundo, como los delitos contra el patrimonio cometidos según cada región:

En la tabla de arriba podemos ver tanto el número de población que pertenece a España, África, América, etc., como el número de delitos contra el patrimonio cometidos por estos habitantes en España. Como se puede ver, en términos absolutos son los españoles de nacionalidad los que más destacan, algo lógico teniendo en cuenta que los españoles son la inmensa mayoría de la población. Sin embargo, si ajustamos cada delito en función del número de población de cada país, tendremos lo siguiente:

Según estos datos, las personas de nacionalidad africana son las que más destacan en aquellos delitos que tienen que ver con robos, mientras que le siguen los ciudadanos de la UE sin España y los americanos. Tal y como se ve en la tabla, los africanos cometerían 1.724 delitos contra el patrimonio por cada 100.000 habitantes africanos, mientras que los españoles cometerían 237 delitos contra el patrimonio por cada 100.000 habitantes españoles. En hurtos, robos y robos con violencia también serían los habitantes de origen africano los que más destacarían, con bastante margen sobre el resto de población.

Así pues, parece que sí que existe un problema con la criminalidad y más concretamente la criminalidad que proviene del continente africano, otra cuestión es ver cuáles son las causas, pero lo que no se puede hacer es negar los hechos objetivos.