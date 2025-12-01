La Navidad más cara de la historia con Sánchez: el escandaloso aumento de precios de cara a las fiestas

Las Navidades se presentan, en clave económica, muy difíciles. Con los salarios estancados debido a las políticas del Gobierno, y la inflación haciendo que los precios aumenten considerablemente, las familias españolas van a tener más complicado poner en la mesa, ya no solo productos de calidad, sino lo que eran más asequibles. Este año, las Navidades, van a ser el conocidas como las del 'efecto Suchard'.

Carlos Cuesta y Beatriz García analizan con datos cómo este efecto va a afectar a las familias, sobre todo, a las más pobres de cara a las cenas de Navidad, a la cantidad de comida que van a poder poner y a la calidad.