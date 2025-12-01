El 'efecto Suchard' de la inflación: sube un 88% de precio y además pesa menos

Si hay algún producto que esté estrechamente relacionado con la llegada de la Navidad, y cuyo consumo se dé con mayor frecuencia durante estas fechas, ese es el del turrón de chocolate.

Por marcas, hay pocos anuncios navideños que sean más icónicos que los que tienen que ver con el turrón de chocolate de Suchard. No obstante, y a pesar de que el turrón de chocolate de esta marca es un clásico asequible en España, en los últimos años hemos visto como el precio de este producto ha ido creciendo poco a poco.

De acuerdo con un estudio realizado por la empresa Fitstore, una tienda especializada en productos de alimentación saludables, podemos ver cómo tanto el precio como el peso en gramos del clásico turrón de chocolate de la marca Suchard ha ido cambiando de esta forma:

Como se puede apreciar en la imagen, en el año 2020 el precio del turrón de chocolate de Suchard era de 2,99 euros, mientras que su peso era de 260 gramos. Ya en 2021 el precio creció un 10%, pasando de los 2,99 euros a los 3,29 euros. En 2022 volvió a subir de precio un 6% hasta alcanzar los 3,49 euros.

En el año 2023 el precio volvió a subir hasta un 14%, pasando de los 3,49 euros a los 3,99 euros. Aunque en el año 2024 el precio no subió, lo que sí ocurrió es que la marca decidió reducir el tamaño de este producto, rebajándolo desde los 260 gramos hasta los 230 gramos (una reducción del 11,5%), lo que se conoce como "reduflación".

En última instancia, el precio en 2025 ha subido un euro de golpe y ya se vende por 4,99 euros, un 25% más caro que en 2024. Es decir, entre 2020 y 2025 el turrón de Suchard no sólo se ha encarecido un 88% sino que también ha reducido su tamaño en un 11,5%. De esta forma, vemos que cada gramo de turrón de Suchard ha pasado de costar 1,15 céntimos en 2020 a 2,17 céntimos en 2025.

¿Por qué ha subido tanto el precio del turrón de Suchard?

Como es lógico, este cambio tan brusco ha llevado a que mucha gente se pregunte el porqué de dicho encarecimiento. Pues bien, en parte, esta subida está justificada por el incremento en los precios que han tenido bienes como el chocolate terminado y el cacao/chocolate en polvo.

En el caso del chocolate terminado, y según el INE, tenemos que desde el 2020 hasta la actualidad se ha encarecido un 65,3%, mientras que el cacao y el chocolate en polvo se ha vuelto un 60% más caro. Tanto en un caso como en otro, vemos que el precio empieza a subir con más fuerza a partir del periodo 2023-2024.

En resumidas cuentas, vemos como uno de los productos estrella de cada Navidad, como es el turrón de chocolate de la marca suiza Suchard, se ha ido volviendo cada vez más caro desde el año 2020, haciendo que ahora el producto clásico cueste casi el doble mientras que el tamaño se ha reducido desde el año 2024, algo que ha sentado mal a muchos consumidores.