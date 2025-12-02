Correos compra 150 patinetes para sus repartidores y los sindicatos se niegan a su uso

Correos adquirió a principios de 2025 unas 150 unidades de patinetes eléctricos para sus repartidores, por valor de un millón de euros. Sin embargo, estando a punto de finalizar el año 2025, estos vehículos aún no han empezado a usarse.

Una de las razones de que los patinetes sigan esperando conductor, según nos dicen desde Correos, es que "aún se está en fase de definición de zonas concretas de uso y de las condiciones más adecuadas para ello". Sin embargo, a esto hay que añadir que sindicatos como CCOO se quejan de que las vidas de los trabajadores corren riesgo con estos patinetes. En este artículo te contamos todas las claves.

Como hemos contado en la introducción, desde Correos se ha hecho una inversión de 1.089.720 euros para la adquisición de 150 patinetes eléctricos de la empresa Mooevo Green SL, un negocio entre Sacyr y Mooevo, que vende este tipo de vehículos para facilitar el transporte de mercancías.

150 patinetes por más de un millón de euros

De acuerdo con el pliego de condiciones, que se puede leer aquí, se decía que "los vehículos eléctricos contribuyen a la descarbonización de la flota de Correos y, por tanto, a la disminución de emisiones contaminantes". Este contrato incluye tanto los 150 carros manuales de reparto con asistencia eléctrica como el mantenimiento durante 3 años.

Fuentes de Correos consultadas por Libre Mercado afirman que "este modelo de carro de reparto asistido ya ha sido homologado por la DGT como Vehículo de Movilidad Personal (VMP) dedicado al transporte de mercancías y cumple las normativas europea y española". También desde la empresa pública nos cuentan que "estos carritos asistidos todavía no se han comenzado a utilizar ya que se está en fase de definición de zonas concretas de uso y condiciones más adecuadas para ello."

CCOO se niega al uso

Sin embargo, desde CCOO se quejan de que con estos patinetes eléctricos los trabajadores están poniendo "en riesgo su seguridad", negándose así a que los usen.

En este comunicado, el sindicato mayoritario de Correos se opone al uso de estos patinetes y afirma que "ha requerido a la dirección de Correos que paralice los VMP y que abandone definitivamente la idea, advirtiendo que, llegado el caso de que se produzca una desgracia, denunciará por la vía penal a quienes han impuesto la medida."

Para ello se escudarían en que, según dicen, "los accidentes de VMP en España con daños a la persona conductora aumentaron un 23% el año pasado, con 396 siniestros, 240 heridos y 14 fallecidos". No obstante, y aunque los datos que hemos mencionado son los que ofrece la DGT, la realidad es que la mayoría de estos vehículos son el clásico patinete eléctrico de dos ruedas que todos tenemos en mente, no este tipo de carros recién adquiridos por Correos.

Sólo se producen 7,9 accidentes por 100.000 VMP

También hay que tener en cuenta que en España ya hay unos 5 millones de patinetes eléctricos, según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, de manera que esos datos de accidentes hay que ubicarlos dentro de este contexto. Por cada 100.000 vehículos de este tipo, se producen en promedio 7,92 siniestros, con 4,80 heridos y 0,28 fallecidos al año (con datos de 2024).

En cualquier caso, lo que parece dejar claro todo este asunto es que, aunque la dirección de Correos saca adelante una medida que podría servir para mejorar la productividad de sus trabajadores y el servicio al cliente, no van a contar con el apoyo sindical.