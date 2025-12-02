Los trucos del Gobierno que hay detrás de los datos de paro y afiliación de noviembre

Un mes más, pese a la apariencia inicial, los datos del mercado laboral no son buenos, entre otras cosas, porque se destruye empleo en términos intermensuales. Los datos son los siguientes:

El paro baja, lo cual parece una buena noticia, pero no lo hace porque mejore el mercado laboral, sino por dos razones:

El artificio estadístico de la no contabilización de los fijos-discontinuos como parados cuando se encuentran inactivos.

de la no contabilización de los fijos-discontinuos como parados cuando se encuentran inactivos. El desánimo en la búsqueda de empleo que disminuye el número de activos y que reduce, como mero espejismo, la cifra de parados.

El paro baja en 18.805 personas en términos intermensuales, pero por el efecto estadístico artificial comentado anteriormente.

Además, es el segundo peor dato intermensual de paro de un mes de noviembre de los últimos cinco años.

Dicha bajada la lidera Andalucía, con 6.934 parados menos.

Por su parte, los contratos bajan un 0,41% interanual, y en el caso de los contratos indefinidos baja un 1,75% interanual.

Además, más de la mitad (un 57,73%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos.

De hecho, España sigue liderando, tristemente, el desempleo en la UE, con la mayor tasa de paro (10,5% según el último dato publicado, casi el doble que la media de la UE).

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes desciende en 5.476 personas, pero no mejora el ya de por sí mal dato de desempleo juvenil, en el que, lamentablemente, sigue siendo, con un 25%, el más elevado de la UE, triste liderazgo que ha recuperado.

Además, en términos interanuales tampoco destaca especialmente el paro registrado (tercer peor mes de noviembre de los últimos cinco años, con 161.057 parados menos).

Además, si no se comporta peor se debe a que Andalucía lidera la bajada de paro interanual, con 50.985 parados menos.

El paro baja en el sector servicios (-13.013); industria (-1.552); agricultura (-1.332) y construcción (-881). El grupo "sin empleo anterior" disminuye en 2.027 personas.

Baja el desempleo femenino en 14.370 personas y el masculino desciende en 4.435 personas.

Por otra parte, se destruye empleo, al perderse 14.358 afiliados en términos intermensuales, que muestra la verdadera evolución del mercado laboral, pues a la afiliación no le afecta el artificio estadístico producido al convertir obligatoriamente los contratos temporales en fijos-discontinuos.

Y si ese dato no es peor, se debe a que Madrid lidera la creación de empleo, con 35.039 afiliados más; Valencia, la segunda, con 22.376 afiliados más; y Andalucía, la tercera, con 15.796 afiliados más.

En cuanto a la afiliación interanual, es el quinto peor dato de un mes de noviembre de los últimos once años.

Además, de esos afiliados interanuales creados en el conjunto nacional, 91.561 son nuevos empleos públicos, no creados por la actividad económica productiva del mercado, con lo que cada vez la creación de empleo va dependiendo más del empleo público.

Si ya se notaba en los últimos meses una cierta desaceleración en el mercado laboral, en los meses de agosto y septiembre dicha desaceleración fue ya muy intensa en términos interanuales, pese a la temporada de verano, favorable al mismo, especialmente en agosto, desaceleración que se confirmó en octubre y que no supone una mejora real con los presentes datos de noviembre.

Madrid lidera el dato interanual de afiliación, con 107.281 afiliados nuevos.

Además, el último día de mes se perdieron 20.615 afiliados en noviembre.

Por otro lado, el dato intermensual de afiliación de autónomos refleja un aumento de 2.045 autónomos.

Desde febrero de 2020 hay 33.926 empresas menos.

Sigue habiendo 13.800 trabajadores en ERTE (más de 1.000 adicionales a los de octubre).

Dato final de paro registrado: 2.424.961 parados.

Dato final de afiliación a la Seguridad Social: 21.825.233.

Por tanto, el dato analizado, no es bueno:

Se destruye empleo en términos intermensuales.

Sigue siendo la peor tasa de paro de la UE.

Sigue siendo, de nuevo, la peor tasa de paro juvenil de la UE.

La bajada intermensual de paro no deja de ser un efecto de artificio estadístico por los fijos-discontinuos y una muestra de desánimo en la búsqueda de empleo, por caída de activos. Además, es el segundo peor noviembre en términos intermensuales de los últimos cinco ejercicios.

Los contratos caen interanualmente, tanto el total de ellos como los indefinidos.

Casi el 60% de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos-discontinuos, lo que refleja la menor calidad del empleo.

La Seguridad Social interanualmente es el quinto peor mes de noviembre de los últimos once ejercicios.

El empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un crecimiento sostenible, sino sostenido.

La bajada de paro intermensual e interanual y el empleo intermensual e interanual es liderado por regiones gobernadas por el PP.

La economía española necesita una flexibilización del mercado de trabajo, no poner trabas que dificulten la contratación, como la pretendida reducción de jornada, que solo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes. El Gobierno haría bien en flexibilizar el mercado laboral para que se incrementase el empleo de verdad, que no fuese un mero reparto, que es lo que sucede en la actualidad, que se agrava con la destrucción de empleo de este mes de noviembre, que muestra que, lejos de ser un buen dato para el mercado laboral, es muy mal registro.