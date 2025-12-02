"¡Llevo 12 años sin ponerme malo ni un solo día! ¡Ni una puta gripe! Me levanto a las tres de la mañana todos los días desde hace doce años, como los chavales de Llados, pero yo no vendo humo: yo limpio portales". La frase se ha convertido en lo más compartido en redes sociales este lunes, tras la protesta espontánea de un trabajador autónomo. El hombre ha denunciado con lágrimas en los ojos que, pese a facturar 4.000 euros al mes, apenas le quedan 1.200 netos para mantener a su familia.

El desglose de una factura que se ha hecho viral

Con una hoja de cálculo en la mano y un megáfono, el trabajador —identificado como Javier, de 45 años— ha detallado ante decenas de personas sus gastos mensuales. Su intervención ha sido grabada por múltiples testigos y en pocas horas los vídeos sumaban más de dos millones de visualizaciones en TikTok y X con el hashtag Autónomo.

Sus ingresos brutos mensuales ascienden a 4.000 euros, pero una vez aplicados impuestos y costes, su beneficio real se reduce a 1.000 o 1.200 euros, explicó.

Estos son los principales conceptos que ha enumerado:

480 euros de cuota de autónomos

840 euros de IVA adelantado a Hacienda

600 euros de retención de IRPF

Entre 1.000 y 1.200 euros más en combustible, alquiler del local, seguros, averías y gestoría

"Después de todo eso, me quedan 1.200 euros para pagar la hipoteca y mantener a mis hijos. ¡Esto no es vida!", ha exclamado con la voz rota, mientras rompía a llorar sentado en la acera.

"No tengo bajas, no me puedo permitir enfermar"

Más allá de los números, lo que ha desatado la reacción masiva en redes es la dureza de su relato humano. Javier ha insistido en que no ha disfrutado de baja laboral en toda su vida profesional, ni siquiera por el nacimiento de sus hijos, ni por enfermedad.

"Aquí si te pones malo, no cobra nadie en casa", ha dicho, denunciando que el sistema actual penaliza al autónomo que trabaja más y factura más, sin ofrecerle a cambio cobertura suficiente.

Su referencia a los "chavales de Llados" —en alusión a los jóvenes que promueven modelos de negocio en redes sociales— ha servido como contraste: "Yo no vendo humo: yo limpio portales".

Debate sobre el modelo fiscal de los autónomos

La situación denunciada por Javier se enmarca en el sistema de cotización por ingresos reales que entró en vigor en 2023. Desde entonces, los autónomos que más facturan ven aumentar su carga fiscal, mientras que las prestaciones sociales no han mejorado al mismo ritmo.

Con la reforma impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá —actual gobernador del Banco de España—, los trabajadores por cuenta propia han perdido capacidad de decisión sobre su base de cotización, al estar obligados a ajustarla a sus ingresos mensuales.