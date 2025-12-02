La izquierda pone en la diana a dos niños emprendedores que han creado su propia marca de ropa

La izquierda política y mediática aprovecha cualquier ocasión para señalar al sistema capitalista y vendernos las supuestas ventajas de un sistema económico alternativo. Por ello, no es nada extraño encontrar en medios de comunicación de izquierda radical piezas propagandísticas en este sentido, incidiendo en los mantras de siempre y las falacias ideológicas habituales. Este es el caso del medio audiovisual Spanish Revolution, que acaba de publicar un vídeo donde acusa al sistema capitalista de condenarnos a la autoexplotación.

Autoexplotación

El medio audiovisual Spanish Revolution ha publicado un vídeo en redes sociales en el que denuncia, sin nombrarlo, que el sistema capitalista obliga a las personas a explotarse a sí mismos. "Así es como nos estamos rompiendo sin darnos cuenta", señala en su cuenta de X (antes Twitter) este medio de comunicación, donde asevera que "El sistema no tiene que destruirnos: ya lo hacemos nosotros mismos intentando ser "útiles"".

Así es como nos estamos rompiendo sin darnos cuenta. Niños que dejan de jugar para "ser productivos", adolescentes que ya hablan como jefes y adultos que confunden vivir con rendir. El sistema no tiene que destruirnos: ya lo hacemos nosotros mismos intentando ser "útiles".… pic.twitter.com/QPoGIeD56V — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) November 27, 2025

Esta idea de la autoexplotación no es original de los periodistas de Spanish Revolution. Lo cierto es que ha sido el filósofo surcoreano Byung-Chul Han quien ha ganado notoriedad durante los últimos años por señalar en sus obras y en diferentes entrevistas, precisamente, que "ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando; es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado".

Sin embargo, la aportación del medio de izquierda radical es su señalamiento a algunos niños que aseguran, en redes sociales y entrevistas, ser empresarios y emprendedores. "Tenemos que hacer envíos, prepara esto, crear un nuevo diseño, avanzar en Instagram, la página web, etc.", afirmaba uno de estos jóvenes, que destacaba cómo "muchísimas veces yo quiero jugar a videojuegos, pero claro, no puedo". Otro de estos niños señalaba que "tenemos que aprovechar, sacar todo ese tiempo para mejorar lo más que podamos".

Así las cosas, desde Spanish Revolution han decidido utilizar esta realidad para señalar al sistema capitalista. "Así es como nos estamos autodestruyendo: hemos criado a una generación que aprende antes a producir que a jugar; niños de 13 años con calendario de adultos; adolescentes que ya hablan de productividad, como si la vida fuese una fábrica", denuncia en un vídeo este medio.

De esta forma, este medio de extrema izquierda denuncia en el vídeo también que "nos dijeron sé libre, pero querían decir sé rentable", añadiendo que "nos dijeron, "persigue tus sueños", pero no nos dijeron que los sueños solo valen si generan beneficio", así como que "nos dijeron "tú puedes con todo" porque así no tienen que obligarnos ellos a hacer lo que no queremos".

Por otra parte, la pieza audiovisual señalaba que "hemos convertido la ansiedad en un idioma, el insomnio en un estilo de vida y la culpa en un motor económico", añadiendo que "lo peor es que estamos educando a las siguientes generaciones en esta escala de valores autodestructora e inhumana". Así, incidía en la misma idea: "de este modo, el sistema no necesita explotarnos, ya lo hacemos nosotras mismas en piloto automático".

Así, Spanish Revolution trata de presentarnos un mundo idílico en el que no sea necesario trabajar o producir. No obstante, la economía como ciencia parte de la existencia de un problema de escasez, que obliga a las sociedad a administrar los recursos disponibles y generar otros nuevos con los que satisfacer las necesidades de la población. De hecho, si el mercado premia la rentabilidad, es porque se deriva de la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

La historia de El Perro Grosero

Aunque a muchos les pudiera parecer que el vídeo utilizado por Spanish Revolution es una teatralización, lo cierto es que estos dos jóvenes de 13 y 14 años, Willy y Pepe, son los responsables de El Perro Grosero, una empresa textil dedicada a la fabricación de camisetas, sudaderas y gorras. Así lo explicaron recientemente en una entrevista en un podcast sobre el sector textil, donde detallaron cómo decidieron poner en marcha esta marca de ropa buscando elaborar prendas de vestir según sus propios gustos.

"Nosotros en ese momento también veíamos mucho TikTok y había mucha gente que en aquel momento empezaba a emprender y empezó a crear su propia marca de ropa", explicaban en la entrevista, destacando cómo esto los influyó para decidir finalmente poner en marcha esta marca de ropa. De este modo, detallaron también que el peculiar nombre de su marca procede de los sobrenombres que utilizaban previamente cuando jugaban a diferentes videojuegos.