Morirse, la solución de los economistas de izquierda para no pagar la deuda

España tiene un grave problema con la elevada deuda pública, el déficit y el gasto, lo cual afecta directamente a la situación económica de nuestro país y, con ello, al bienestar de los ciudadanos. En este sentido, el gasto en pensiones, sobre todo debido a la inversión de la pirámide población, tensiona aún más las cuentas de la Seguridad Social, que es incapaz de cubrir únicamente con las cotizaciones de los trabajadores sus compromisos. Pero los economistas de izquierda tienen una solución a este respecto: la muerte.

De esta forma, desde la izquierda se empeñan en negar la realidad de la economía española y pretenden hacernos creer que no existe ningún inconveniente en que el Gobierno cada vez gaste y se endeuda más. Así, hace apenas unos días, el periodista económico de El Salto Yago Álvarez Barba trataba de hacernos ver que la deuda per cápita es un concepto falaz. "Las deudas las tiene el Estado, no sus habitantes", obviando que los Estados se financian, en última instancia, mediante los impuestos que cobran a los ciudadanos.

No obstante, lo que resulta más curioso no es que el periodista ignore que son los ciudadanos, con el pago de sus impuestos, los que financian al Estado, sino la argumentación empleada para afirmar que la deuda per cápita es una expresión errónea: "¿Si te vas del país tienes que pagarla? NO ¿Si te mueres la heredan tus herederos? NO. Porque tú NO LO DEBES".

"Cada español tiene una deuda de 200.000€" Está bien para que se entienda el concepto deuda per cápita, pero es FALSO: Las deudas las tiene el Estado, no sus habitantes ¿Si te vas del país tienes que pagarla? NO

¿Si te mueres la heredan tus herederos? NO

Porque tú NO LO DEBES — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) November 18, 2025

Asimismo, en los últimos días el economista de extrema izquierda Eduardo Garzón ha protagonizado una polémica en redes sociales en relación con el sistema de pensiones. En concreto, utilizando un vídeo de Iván Espinosa de los Monteros, ha querido desmentir que la Seguridad Social esté quebrada y que los pagos comprometidos del Estado español superan ya el 500% del PIB, lo cual ha dado lugar posteriormente a un debate con el propio ex diputado de Vox y el economista Juan Ramón Rallo.

Enésimo ridículo de Garzón

El pasado 12 de noviembre, el ex diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, defendía en una conferencia en Nueva Economía Forum que "los compromisos adquiridos en materia de pensiones con el conjunto de los españoles superan el 500% de nuestro PIB, es decir, que entre la deuda directa e indirecta, entre las dos cosas, España debe 6 veces su producto". Esto es algo de lo que hemos informado en Libre Mercado, pero que para la izquierda resulta difícil de comprender.

A este respecto, Eduardo Garzón señaló en redes sociales las supuestas falsedades del ex político y, posteriormente, en vídeo en su canal de YouTube, afirmaba que Iván Espinosa de los Monteros "tiene un asesor por ahí que estaba fumado o ha tomado droga y le ha dicho: ‘gasto público en pensiones del 500% del PIB’, porque si no no lo entendía", señalaba en su vídeo Eduardo Garzón. "Eso es una barbaridad", defendía Garzón, que sostenía que el ex diputado de Vox se estaba inventando los datos sobre deuda pública.

Patético el truco que se ha inventado Vox para decir que las pensiones públicas alcanzarán un gasto del 500% del PIB. Es un insulto a la inteligencia. pic.twitter.com/feJiigwSgZ — Eduardo Garzón (@edugaresp) November 29, 2025

Así, el economista de izquierda radical se jactaba en su vídeo de haber respondido a Espinosa de los Monteros con un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que "sólo se ha desviado en 485 puntos sobre el PIB". En este contexto, Garzón también se refería a Juan Ramón Rallo, que intentó explicar al economista de izquierda los datos que demuestran las estimaciones sobre los pagos comprometidos por el Estado.

Así las cosas, la crítica principal de Garzón –que se refería a las explicaciones de Rallo y Espinosa como una "paranoia de truco"– a estas estimaciones es que "me estás sumando como deuda, y encima lo llaman pública, todo lo que el Estado le va a pagar a los pensionistas de aquí hasta que se mueran, que, por cierto, no sabe cuándo se van a morir". Así, Garzón concluía su sesudo análisis afirmando que la deuda pública "no sabes si va a ser 600, 700 o 500, porque depende de un mogollón de cosas que pasen en el futuro".

"El PIB está medido en unidades de tiempo anuales, es decir, que es lo que produce la economía española en un año", defendía Garzón, detallando que "tú no puedes comparar todo lo que va a pagar el Estado español en décadas con la producción de un año", añadiendo que "lo lógico es compararlo con toda la producción de todos esos años, pero no, esta gente utiliza este truco muy burdo".

Reacción en redes sociales

Como es habitual en este tipo de situaciones, distintos usuarios de redes sociales no han podido evitar reaccionar al vídeo de Garzón. No obstante, en este caso la contestación al economista de extrema izquierda ha venido por parte de los también economistas Iván Espinosa de los Monteros y Juan Ramón Rallo. En este sentido, el ex diputado de Vox daba las gracias a Garzón por su vídeo, señalando que "a la vista de que un (presunto) doctor en Economía desconoce conceptos macroeconómicos básicos, creo que voy a ponerme a hacer vídeos divulgativos de matemáticas y economía para todos".

Quiero dar las gracias a @edugaresp por este vídeo, porque me ha inspirado. A la vista de que un (presunto) doctor en Economía desconoce conceptos macroeconómicos básicos, creo que voy a ponerme a hacer vídeos divulgativos de matemáticas y economía para todos. https://t.co/OoTF1UCnW4 — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) November 29, 2025

Por su parte, Juan Ramón Rallo señalaba la incoherencia de que Garzón criticara a Espinosa de los Monteros al afirmar que no se puede comparar todo lo que va a pagar el Estado español en décadas con la producción de un solo año y, al mismo tiempo, según su propio interés, defienda que la deuda pública se debe considerar en términos relativos sobre el PIB. "Paradójico", concluía Rallo.

Eduardo: "Tú no puedes comparar todo lo que va a pagar el Estado español en décadas con la producción de un solo año" Also Eduardo: "Hay que mirar la deuda pública en términos relativos, en porcentaje del PIB". Paradójico. https://t.co/bkONygvOQb pic.twitter.com/9DYSNIANiD — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) November 30, 2025

En respuesta a este mensaje, Eduardo Garzón pretendía salir al paso afirmando que, en realidad, "ni mediría la deuda pública, porque no es deuda, es dinero inyectado en la economía".

Es que yo ni mediría la deuda pública, porque no es deuda, es dinero inyectado en la economía. Lo mismo con el invento que habéis hecho de las pensiones devengadas. Pero es que, puestos a medir, en valores absolutos es mil veces peor, y me avergüenza mucho que lo niegues. https://t.co/BmZwk5VBeD — Eduardo Garzón (@edugaresp) December 1, 2025

Precisamente, unos días antes, Juan Ramón Rallo ya había tratado de explicar a Eduardo Garzón que estas estimaciones son correctas. "Eduardo tendría que repasar el Plan General de Contabilidad para distinguir entre gastos y pasivos", aseveraba Rallo después de que Garzón publicara un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que estimar en el 500% del PIB los pagos comprometidos por el Estado español es un error. De esta forma, Rallo indicaba: "Su gráfico nos muestra el gasto anual del Estado en pensiones. Pero los pasivos (ya DEVENGADOS) del Estado en materia de pensiones (que él no nos muestra) sí son el 500% del PIB".

Eduardo tendría que repasar el Plan General de Contabilidad para distinguir entre gastos y pasivos. Su gráfico nos muestra el gasto anual del Estado en pensiones. Pero los pasivos (ya DEVENGADOS) del Estado en materia de pensiones (que él no nos muestra) sí son el 500% del PIB. https://t.co/fyEcfKoDCs pic.twitter.com/1UaD6z19Uc — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) November 17, 2025

Con todo, otro usuario trataba de sintetizar las explicaciones de Rallo y Espinosa de los Monteros, subrayando que estos economistas hacían referencia al "pasivo que tiene el Estado español con los pensionistas por derechos adquiridos", destacando que "para darle un orden de magnitud, lo comparan respecto al PIB (como se hace mucho a nivel macro), para sacar un valor del orden del 500% y decir que el Estado tiene compromisos de deuda adquiridos con los pensionistas por más de 5 billones de euros".

Eduardo: 👉Lo que te explican @juanrallo y @ivanedlm es el pasivo que tiene el Estado español con los pensionistas por derechos adquirifos, y para darle un orden de magnitud, lo comparan respecto al PIB (como se hace mucho a nivel macro), para sacar un valor del orden del 500% y… — Antonio Alcocer (@antonioalcocer) November 29, 2025

Del mismo modo, este usuario incidía en que "respecto a la explicación de "parvulitos" que das de que no saben cuánto van a vivir esas personas y te llevas las manos a la cabeza, deberías estudiar actuariales, vas a aprender mucho", añadiendo que "la esperanza de vida de las personas que cumplen 65 años en España es de unos 86 años, por lo que sí puede saberse el pasivo laboral estimado". Con todo, concluía que "las pensiones son un sistema Ponzi insostenible, con un sistema de reparto que tiene adquirido deuda con cotizantes actuales por más de 5 billones de euros, como te indican Juan Ramón e Iván (500% del PIB)".