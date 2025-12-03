Menú
Libre Mercado

Los 10 coches más vendidos en noviembre en España (y el líder indiscutible de la lista)

El coche más vendido en noviembre volvió a ser el Dacia Sandero ( ya son nueve meses consecutivos en 2025) con 3.575 unidades matriculadas, según datos de Ideauto para la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Libre Mercado
Dacia Sandero, líder en la lista
1 / 10

Dacia Sandero, líder en la lista

El coche más vendido en noviembre volvió a ser el Dacia Sandero con 3.575 unidades matriculadas, un 18,9% más que en noviembre del año pasado.

Renault Clio
2 / 10

Renault Clio

Renault Clio ha sumado 3.067 unidades matriculadas y un fuerte crecimiento del 72% respecto al mismo mes del año pasado.

El Peugeot 208 completa el Top 3
3 / 10

El Peugeot 208 completa el Top 3

El Peugeot 2008 completó el podio con 2.163 entregas, prácticamente el doble que hace un año (+98,3%).

Seat Ibiza, cuarto
4 / 10

Seat Ibiza, cuarto

El coche Seat Ibiza se ha posicionado en cuarto lugar después de vender hasta 2.077 unidades en el mes de noviembre.

Toyota Yaris Cross, en quinta posición
5 / 10

Toyota Yaris Cross, en quinta posición

El coche Toyota Yaris Cross ha alcanzado la quinta posición tras vender 1.964 coches en el mes de noviembre.

Hyundai Tucson
6 / 10

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson ha alcanzado 1.819 ventas en este mes de noviembre y se sitúa en sexta posición.

Volkswagen T-Roc, en séptima posición
7 / 10

Volkswagen T-Roc, en séptima posición

Volkswagen T-Roc ha conseguido vender 1.798 coches en este mes de noviembre y se sitúa en séptima posición.

Nissan Qashqai
8 / 10

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai ocupa la octava plaza tras vender 1.559 coches en el mes de noviembre.

Toyota C-HR
9 / 10

Toyota C-HR

En novena posición, se encuentra elToyota C-HR, con 1.553 ventas en el mes de noviembre.

Opel Corsa
10 / 10

Opel Corsa

Opel Corsa cierra la décima posición en el mes de noviembre con 1.522 ventas de coches.

Recomendamos

0
comentarios