Los 10 coches más vendidos en noviembre en España (y el líder indiscutible de la lista)
El coche más vendido en noviembre volvió a ser el Dacia Sandero ( ya son nueve meses consecutivos en 2025), según datos de Ideauto para la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
Dacia Sandero, líder en la lista
El coche más vendido en noviembre volvió a ser el Dacia Sandero con 3.575 unidades matriculadas, un 18,9% más que en noviembre del año pasado.
Renault Clio
Renault Clio ha sumado 3.067 unidades matriculadas y un fuerte crecimiento del 72% respecto al mismo mes del año pasado.
El Peugeot 208 completa el Top 3
El Peugeot 2008 completó el podio con 2.163 entregas, prácticamente el doble que hace un año (+98,3%).
Seat Ibiza, cuarto
El coche Seat Ibiza se ha posicionado en cuarto lugar después de vender hasta 2.077 unidades en el mes de noviembre.
Toyota Yaris Cross, en quinta posición
El coche Toyota Yaris Cross ha alcanzado la quinta posición tras vender 1.964 coches en el mes de noviembre.
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson ha alcanzado 1.819 ventas en este mes de noviembre y se sitúa en sexta posición.
Volkswagen T-Roc, en séptima posición
Volkswagen T-Roc ha conseguido vender 1.798 coches en este mes de noviembre y se sitúa en séptima posición.
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai ocupa la octava plaza tras vender 1.559 coches en el mes de noviembre.
Toyota C-HR
En novena posición, se encuentra elToyota C-HR, con 1.553 ventas en el mes de noviembre.
Opel Corsa
Opel Corsa cierra la décima posición en el mes de noviembre con 1.522 ventas de coches.