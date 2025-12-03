Sánchez anuncia un manguerazo de 1.300 millones al coche eléctrico y busca atraer inversión china

El Gobierno de España, de la mano de Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que destinará cerca de 1.300 millones de euros en 2026 a impulsar el vehículo eléctrico en España. Este proyecto contará con ayudas directas en el momento de la compra, con más fondos para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y con un mayor despliegue de puntos de recarga en "zonas sombra".

Entre estos planes se encuentra el llamado "Plan Auto+", que tendrá una dotación de 400 millones de euros en 2026 para ayudas directas a la compra, cuyos fondos serán gestionados por el Ejecutivo central y no por las CCAA, como venía sucediendo con el Plan Moves, que termina el próximo 31 de diciembre.

En cuanto a infraestructuras, el presidente del Gobierno ha señalado que el próximo año lanzarán un nuevo "Moves Corredores", financiado con 300 millones de euros, y que "contribuirá a desplegar puntos de recarga en aquellas carreteras donde aún no hay los necesarios", reduciéndose también los trámites para las licencias. Uno de los ejes de este proyecto es la financiación de 580 millones de euros más para el Perte VEC, que se trata de un proyecto de colaboración público-privada para impulsar el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos en nuestro país.

Se creará un sello "made in Spain"

El Plan Auto 2030 contempla la creación de un sello "made in Spain" en el corto y medio plazo, para intentar así atraer nuevas inversiones. Esto ha dicho el presidente Pedro Sánchez sobre ello: "Nosotros no vamos a poder competir con grandes gigantes mercados, como es por ejemplo el chino o el estadounidense, si no es con innovación, con innovación y, por tanto, este plan centra una de sus principales patas en la innovación y en la competitividad del sector."

"Yo creo que en el pasado producíamos coches made in Spain, como por ejemplo el Seat 600, pero en el futuro lo que tenemos que hacer es aspirar a concebir coches made by Spain, como un sello de calidad distintiva, vinculada con nuestro país y con todos sus territorios. Somos el segundo fabricante europeo de vehículos y el noveno del mundo y, por tanto, tenemos la capacidad de poder lograrlo", ha expresado el presidente del Gobierno de España.

Y también se buscará la llegada de inversión china a España

Dentro de los objetivos de este nuevo plan parece estar la llegada de empresas chinas a nuestro país. Así al menos se desprende de las declaraciones del presidente de Anfac, Josep María Recasens: "Los países que claramente no apuesten por la innovación vamos a perder. Todos vosotros habéis estado en China, todos habéis estado en Silicon Valley, el que está haciendo la diferencia es el que está invirtiendo en innovación. Por tamaño de mercado y por cantidad de población, no vamos a poder empatar con China. La única forma es innovar, atraer talento de donde sea."

"Ponemos las condiciones necesarias para que inversores españoles y extranjeros vengan a España, pero también inversores asiáticos. Queremos que nos enseñen, que se establezcan, que generen valor, que transfieran conocimiento, propiedad intelectual para ayudar en esta transición. Sabemos que hay una parte del mundo mucho más avanzada (en referencia a China), seamos humildes, aprendamos y que nos ayuden a transformar el sector", ha rematado el presidente de Anfac.

Otro de los objetivos de este proyecto es que la cuota de modelos electrificados producidos en España pase del 12% en 2023 al 95% en 2035, es decir, que la inmensa mayoría de los vehículos que se fabriquen en España sean eléctricos para dicha fecha. También se espera que, en el mismo tiempo, las ventas de coches eléctricos sean el total de las ventas de vehículos en nuestro país, pasando del 10% actual al 100%.