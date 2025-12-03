Un joven seguidor de Huerta de Soto deja estupefacta a su cita en First Dates

En los últimos años, las ideas y principios liberales han logrado una gran difusión que está llegando a diferentes estratos de la sociedad, trascendiendo de esta forma los ámbitos académicos. Así, vemos cómo los jóvenes cada vez están más interesados en aprender y transmitir estas ideas. En consecuencia, ya podemos ver incluso en programas de televisión a jóvenes españoles que se definen como liberales, libertarios o, incluso, anarcocapitalistas.

En este contexto, una de las citas que se emitieron el pasado martes en el programa First Dates, de Cuatro, ha suscitado el interés por la forma en que un joven llevó las ideas liberales por estandarte. Así, el joven liberal, que se aseguraba trabajar en el sector de la logística, comenzaba su cita afirmando que, para él, Suiza era el mejor lugar del mundo para vivir, porque "es un lugar donde existe ese equilibrio entre libertades sociales y libertades económicas".

Seguidor de Milei

Tras saludar al presentador del programa, confesaba tener un gran interés por las finanzas y la política, aunque "desde un punto de vista no politizado". De este modo, denunciaba que "hoy en día hay mucha politización, hay mucha polarización", y aseguraba compartir las ideas del presidente de Argentina, Javier Milei. "Me parece bastante diferente a lo que ha habido hasta ahora", defendía el joven, quien argumentaba que "aunque sea un hijo de familia obrera en un barrio obrero, vengo de una ideología distinta, porque me considero libertario".

Así las cosas, el joven afirmaba también tener valores "más estilo conservador". En consecuencia, aseguraba que "me encantaría una mujer que fuese ama de casa, cocinara, que se le diese estupendamente bien y le gustase ser madre de sus hijos y los criara estupendamente bien, si es que quiere tomar esa decisión de quedarse en casa".

"Miembro de la asociación libertaria austríaca fundada por Jesús Huerta de Soto" 😭😭😭 pic.twitter.com/t5GTCrpBeg — Ramon Audet i Sánchez🤠 (@ramon_audet) December 3, 2025

En cualquier caso, en un momento determinado de la cita, el joven afirmaba tener "una personalidad peculiar", asegurándole a la chica que "no creo que hayas conocido muchos libertarios en tu vida". De este modo, aprovechaba para explicar que es miembro de la Asociación Libertaria Austríaca, "fundada por Jesús Huerta de Soto", a quien se refirió como "el padre intelectual de Javier Milei y sus ideas anarcocapitalistas". En este sentido, el joven defendió también que "los Estados son tan grandes que requieren muchos impuestos y eso provoca interferencias sociales".

Con todo, al ser preguntado por la chica acerca de cuál sería su opción política en España, el joven liberal explicó que le convencen principalmente las propuestas de Vox, aunque aseguraba que no votaría en las elecciones porque "un voto vale muy poco". "Yo voy a romper mi voto", añadía, defendiendo que "si das un voto en blanco, beneficias al partido mayoritario".

Problemas con la vivienda

Tratándose de una cita entre dos jóvenes, no resulta extraño que uno de los temas de los que hablasen fue el de la vivienda. Sin embargo, la actitud del joven liberal con respecto a la situación actual del sector inmobiliario no convenció a su cita, quien quiso saber si había convivido otra persona en el pasado. Pero el chico argumentó que seguía viviendo con sus padres porque, aunque podría emanciparse cuando deseara, no quería tener que pagar un alquiler "que se va a comer la mitad de mi sueldo", ni tampoco "intentar dar la entrada a una casa", añadiendo que prefería darle esa oportunidad en pareja, lo que le parecía más interesante".

Esto supone una contradicción para una persona que se define como liberal, puesto que esta decisión supone, en el fondo, aprovechar para no responsabilizarse de su propia vida. De hecho, la reacción de la chica era de contrariedad con las explicaciones del joven. "Si la vivienda es muy cara, búscate otro trabajo o vete a una zona más económica en la que tú puedas subsistir", señalaba. "Me parece raro que con 30 años no necesites tu propia intimidad", concluía.

Finalmente, la chica no aceptó tener una segunda cita con el joven. "Mi cita ha sido una especie de señor de 60 años, alma vieja, que le falta sabrosura", sostenía la joven.