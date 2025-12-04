Choque entre la DGT y una asociación de guardias civiles por la baliza V16 y los triángulos

Uno de los temas del momento en España sigue siendo el que tiene que ver con las nuevas balizas V16 y su inminente obligatoriedad de uso a partir del 1 de enero del año 2026, que sustituyen a los triángulos de seguridad como dispositivo de señalización en caso de incidente en carreteras. En Libre Mercado ya hemos tenido ocasión de hablar con varios expertos que nos han contado los pros y contras de esta nueva medida. No obstante, en este artículo vamos a tratar de dar respuesta a otra pregunta que se hace mucha gente, y es ¿qué hacer ahora con los triángulos de seguridad?

A la pregunta de "¿será necesario seguir llevando y usando los triángulos?", la Dirección General de Tráfico responde lo siguiente en su página web:

"No. La normativa española únicamente reconoce la baliza V-16 conectada como medio para la señalización de vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero de 2026. En este sentido, es preciso recordar que la sustitución de los triángulos está justificada por motivos de seguridad vial, al considerar el riesgo de atropello que supone la colocación de los triángulos por tener que andar, al menos, 100 metros por la calzada sin que haya garantía de que se mantengan en su sitio una vez colocados. Podrán utilizar los triángulos aquellos vehículos matriculados en otros países que circulen por nuestro país en calidad de circulación internacional."

La DGT disipa las dudas

Sin embargo, esto no aclara algunas dudas sobre si está prohibido llevar incluso los triángulos en el vehículo, o si los triángulos pueden servir como complemento a las balizas V16 en algunos casos determinados. Por ejemplo, puede darse una situación de mala visibilidad aún con la baliza que pudiera ser útil usar los triángulos de seguridad. Estas son algunas dudas que la DGT no nos aclara.

En Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con la DGT para saber si está prohibido llevar los triángulos en el coche o si se permite que estén en el vehículo, y también le hemos preguntado al organismo público si los triángulos pueden llegar a usarse de forma complementaria a las balizas V16 en determinados casos. La respuesta de la DGT ha sido la siguiente: "A partir del 1 de enero de 2026 la única manera de señalizar un vehículo detenido en carretera será la V16, los triángulos ya no serán válidos. Los únicos que podrán utilizar los triángulos serán los ciudadanos de otros países que se encuentren en circulación internacional. Los conductores españoles solo podrán señalizar con la V16."

Miembros de la Guardia Civil defienden el uso de los triángulos

Sin embargo, no existe un consenso entre la DGT y otros grupos como es el de la Guardia Civil. Desde Libre Mercado hemos hablado con fuentes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y nos han afirmado que "se puede decir que la señal obligatoria es la baliza V16, pero que en determinadas circunstancias puede ser complementario el uso del triángulo sin problema".

Esto va en línea con lo que afirmó recientemente su portavoz Fernando García Poves en "El programa de Ana Rosa", cuando dijo lo siguiente: "Tampoco la DGT ha dicho que no utilices los triángulos. Yo seguiré poniendo mis triángulos, aunque sea obligatorio utilizar la V16."

Como ya hemos explicado en este medio, en cambios de rasante o en curvas es imposible ver las balizas V16 y son peor incluso que los triángulos, de manera que tiene todo el sentido del mundo que los triángulos de seguridad puedan usarse de forma adicional a las balizas V16 para así poder mejorar la visibilidad y evitar mayores accidentes.

Más allá de las dudas que hemos mencionado, otro motivo por el que los conductores no deberían deshacerse de los triángulos es que estos siguen siendo obligatorios en el resto de Europa, de manera que si viajan a otros países de nuestro entorno tendrán la obligación de tenerlos en sus vehículos.

Así pues, vemos que hay discrepancia entre la DGT y otros organismos públicos como la Guardia Civil sobre cuál es la mejor forma de actuar en las carreteras ante un incidente, siendo este un asunto que promete seguir trayendo cola.