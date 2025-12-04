Precio de la luz mañana: cómo ahorrar en Navidad usando un comparador de luz y gas

Pese a que la Navidad suele ser un periodo de celebración, muchas personas comienzan a obsesionarse con el gasto de luz que ocasionan estas festividades por culpa de los adornos navideños o del tiempo que pasamos en la cocina para preparar esas comidas o cenas tan especiales que tanto disfrutamos junto a nuestros allegados. En este artículo te ayudamos a eliminar esas preocupaciones y te enseñamos cómo de manera sencilla y con la ayuda de un comparador de luz y gas puedes estar al día del precio de la luz mañana, monitorizar las mejores ofertas y disfrutar del regalo de ahorrar energía estas navidades.

¿Por qué se dispara el consumo eléctrico en Navidad?

Como hemos adelantado durante la introducción, no resulta nada extraño que, durante la Navidad, el consumo eléctrico se dispare. Los adornos navideños, como las luces que utilizamos para iluminar nuestros árboles, o el aumento de reuniones familiares en las casas que multiplican el uso de electrodomésticos como hornos, vitrocerámicas o lavavajillas, son algunos de los causantes principales de que nuestra factura de luz se dispare en estas fechas tan señaladas. Pero no son los únicos, y es que en pleno invierno, con días más cortos y temperaturas más bajas, es normal que hagamos más uso de la calefacción y que tengamos que encender antes las luces para poder ver algo dentro de casa.

Por si fuera poco, durante las fiestas pasamos más tiempo en nuestros hogares, lo que implica que los televisores estén encendidos durante más tiempo o tengamos que cargar nuestros dispositivos electrónicos con una frecuencia mayor.

Este cambio de hábitos provoca picos de demanda en nuestra electricidad, razón por la cual resulta esencial estudiar con detenimiento las horas donde la electricidad es más baja para saber cuándo es mejor consumirla e incluso plantearnos si tenemos contratada la tarifa adecuada.

Cómo consultar el precio de la luz mañana

Consultar el precio de la luz mañana es una tarea relativamente sencilla y se puede hacer tanto a través de portales oficiales como OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía), como a través de páginas especializadas que muestran las tarifas por horas en el mercado regulado. Estas plataformas publican o actualizan los precios al mediodía o a primera hora de la tarde, permitiendo así que los consumidores puedan planificar su consumo y decidir, por ejemplo, cuáles son las mejores horas para utilizar el horno o el lavavajillas y ahorrar en su factura de luz. Unido a todo lo anterior, existen también muchas apps móviles especializadas en el consumo de energía que ofrecen alertas personalizadas, gráficos y recomendaciones para identificar los tramos horarios más económicos.

Consultar estas páginas o aplicaciones a diario puede ser un paso clave para conseguir ahorrar dinero en tu factura estas navidades.

Comparador de luz y gas: cómo funciona y por qué usarlo

Sin embargo, puede que consultar el precio de la luz hora a hora no sea suficiente para mitigar tu consumo de luz si tienes una tarifa que te esté haciendo pagar de más y, además, no se adapte a tus necesidades. Aquí es donde entra la importancia de los comparadores de luz y gas del mercado.

Su funcionamiento es muy sencillo y accesible incluso sin experiencia previa. En la mayoría de ellos, solo tendrás que elegir qué suministro quieres comparar —luz, gas o luz + gas—, e introducir algunos datos básicos de tu vivienda, como la potencia contratada (en kW) y el consumo estimado en kWh. Luego, el comparador generará un listado de tarifas ordenadas por precios y destacará aquella que ofrezca el precio más bajo y que mejor se adapte a tu perfil.

Consejos para reducir la factura en cenas y comidas navideñas

Ahora que ya sabes cómo consultar el precio de la luz hora a hora para acomodar tu consumo y cómo examinar un comparador de luz y gas para saber si tienes contratada la tarifa adecuada para tu hogar, te dejamos con algunos consejos para reducir la factura de luz y poder disfrutar sin preocupaciones de la Navidad.