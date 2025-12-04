Tesys Activos Financieros obtiene luz verde de la CNMV y asumirá la gestión directa de su fondo insignia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha inscrito oficialmente a Tesys Activos Financieros SGIIC en el registro de sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, un paso clave en la consolidación del proyecto impulsado por el Grupo Tesys. La autorización, fechada el pasado 24 de julio, permite a la firma tomar el control pleno de la gestión y comercialización del fondo Tesys Internacional FI, responsabilidad que ejerce desde el 1 de diciembre.

Desde su lanzamiento en septiembre de 2023, Tesys Internacional FI había estado bajo el asesoramiento de Tesys Activos Financieros, primero como Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF) y posteriormente como gestora delegada de Andbank Wealth Management. Con la conversión a SGIIC, la firma asume directamente el timón del vehículo.

El fondo, gestionado por Antonio Fernández Quesada —quien también forma parte del Consejo de Administración—, ha registrado un desempeño notable en sus dos primeros años completos de vida. Cerró 2023 con una rentabilidad del 9,77%, escaló hasta el 38,54% en 2024 y acumula un 2,58% en 2025 hasta el 30 de noviembre. En conjunto, su rentabilidad anualizada desde el lanzamiento asciende al 22,47%.

Tesys Activos Financieros SGIIC está participada por la sociedad Torres Solanot y Sala Asc, cabecera del Grupo Tesys, y por su consejero delegado, Iván Ferrándiz Cámara. La conversión en gestora ha venido acompañada de una ampliación del equipo. Se incorporan Aníbal San Miguel Bielsa como analista, Ana Belén Andrés Silva como responsable de Middle Office y Javier Rillo Sebastián y David Cortés Serón como nuevos miembros del Consejo de Administración, este último también como secretario.

La estrategia del fondo permanece sin cambios pese a la transición regulatoria. Tesys Internacional FI mantiene su enfoque libre de etiquetas tradicionales —ajeno a las categorías growth, value o quality— y sin límites sectoriales o geográficos. Su cartera, subraya la gestora, responde exclusivamente al análisis fundamental y a la selección de compañías consideradas de alta calidad, aunque sin renunciar a oportunidades catalogadas como "valor".

La firma destaca además la "plena alineación de intereses" con los partícipes: los fundadores, el equipo directivo y los miembros del consejo están fuertemente invertidos en el propio fondo, del que constituyen su principal base inversora.