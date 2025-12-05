Construir sobre lo ya construido, la solución a la crisis de vivienda que España no aprovecha

La crisis de la vivienda en España sigue agravándose mientras la demanda continúa creciendo y la oferta es incapaz de sostener el ritmo. El encarecimiento del alquiler, la falta de suelo disponible, la presión demográfica y la lentitud administrativa están frenando la capacidad del país para producir nuevas viviendas. A ello se suma un parque residencial envejecido —buena parte anterior a normativas modernas— y la incapacidad de los ayuntamientos para agilizar licencias y procesos urbanísticos.

En un escenario en el que el suelo es cada vez más escaso y la vivienda cada vez más inaccesible, una de las soluciones que ya funciona en Europa empieza a ganar espacio en España: la construcción en vertical sobre edificios existentes, una alternativa que permitiría aumentar la oferta sin ocupar más terreno.

Con esta realidad sobre la mesa, el Club Financiero de Madrid ha acogido este jueves un desayuno informativo liderado por Enrique Ramírez, director general de Pladur. En el encuentro, Ramírez ha expuesto de manera directa los principales retos que afronta España en materia de vivienda y ha explicado cómo la construcción en vertical, la industrialización y la agilización administrativa serán claves en los próximos años.

"La lentitud y la burocracia: hasta que se urbaniza pasan años"

Ramírez ha arrancado recordando que uno de los mayores cuellos de botella del sector sigue siendo el propio Estado: "La lentitud y la burocracia: hasta que se urbaniza pasan años", ha asegurado.

Según ha explicado, el problema del suelo es estructural y obliga a pensar en soluciones más ágiles que no dependan exclusivamente de nuevos desarrollos. Por ello, ha defendido la extensión vertical como alternativa inmediata: "Desde Pladur podemos ofrecer alguna solución como extensión vertical". De hecho, ha insistido en que esta tecnología ya funciona. "Los sistemas Pladur, que son sistemas ligeros, soportan estructuras resistentes y crecen en vertical. Se está haciendo con mucho éxito en Europa y en Madrid se han hecho, por ejemplo, las torres de Colón. El problema es la burocracia."

La presión demográfica y la falta de vivienda

Ramírez ha aportado un dato clave: España está en plena expansión poblacional. "En el año 2021, el 56% de la población vivía en ciudades. En 2050 el 70% vivirá en ciudades. La gente cuando se muda no se viene con la casa", ha ironizado.

Por ello, el crecimiento actual ya está superando las previsiones oficiales y es que la población española "ha crecido desde 2022 medio millón de habitantes al año", mientras que, según estimaciones del INE, "en 2026 vamos a ser 50 millones de personas".

La consecuencia es directa y Ramírez ha sido contundente: "La unidad familiar en España es de 2,5 personas; necesitamos 200.000 viviendas al año solo por el crecimiento de la población. Necesitamos acelerar rápidamente la construcción de viviendas más rápidas. Construimos en torno a 120.000. Cada vez vamos construyendo menos", ha señalado el director de Pladur.

Industrialización: viviendas más rápidas y más baratas

En su intervención, Ramírez ha explicado que España no puede seguir dependiendo exclusivamente de la construcción tradicional. "La rapidez y la calidad de ejecución la tiene Pladur", ha asegurado.

Asimismo, ha añadido que la tendencia internacional pasa por sistemas industrializados: "La construcción industrializada a módulos es la nueva tendencia, que se construye en semanas. Pladur usa sistemas industrializados que se montan y se llevan a las fábricas. Permite agilidad, mejora y seguridad". Pladur –ha explicado– puede trabajar tanto fuera como dentro de la obra: "Pladur puede estar en la industrialización offsite o onsite".

Construir sobre lo ya construido: la oportunidad que España no está aprovechando

Uno de los puntos más contundentes de la charla ha sido la defensa de la construcción en altura sobre edificios ya existentes. "El ejemplo es Colón, con 4 alturas construidas. Luego hay que pensar en la densidad y los servicios, que las administraciones deben ver, pero desde Pladur insistimos en que pueden aportar grandes beneficios. En el tema de la burocracia, quienes tienen que aportar son otros".

A pesar de que en Europa la construcción en vertical se ha consolidado como una solución a la falta de suelo –por ejemplo, en países como Alemania– en España no existe un verdadero impulso a esta fórmula. "En los edificios que pueden ya crecer en vertical, los promotores dicen que los tiempos son muy largos. No se está haciendo demasiada extensión vertical en España. Cada administración local tiene sus ordenanzas, por lo que varía", ha señalado el director de Pladur.

Sin embargo, esta problemática está retrasando el avance en materia de construcción, ya que "el coste del suelo es 0 en estos casos", lo que permitiría un ahorro muy significativo frente a la edificación de nueva vivienda.

Un sector ahogado por la falta de licencias

A lo largo del desayuno, las licencias municipales se han repetido como "gran problema", y es que la burocracia afecta incluso al suelo ya disponible. Por ello, Ramírez ha cuestionado la capacidad del Estado para gestionar las ayudas y planificar a largo plazo: "¿Quién paga esto? Hay unas ayudas europeas importantes. Hay dos ejes: la rehabilitación energética y la transformación digital. Aunque se ha movido mucho, no es suficiente. Ahora ha salido el eje de la mejora de la vivienda. No sé si las administraciones españolas han estado preparadas para distribuir bien ese dinero".

En este sentido, el PERTE de la industrialización de la vivienda -con un presupuesto de 1.300 millones- plantea aumentar la oferta de vivienda asequible de forma más rápida, eficiente y sostenible, mediante la construcción industrializada. Sin embargo, el director de Pladur ha asegurado que el gobierno "no está citando a los actores" para plantear cómo y dónde se van a invertir.

Por último, Enrique Ramírez ha destacado que la solución pasa por dos caminos simultáneos: industrializar y crecer en vertical.