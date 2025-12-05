El Gobierno encarece los costes fijos de la luz pero dice que el recibo bajará

Tarifazo eléctrico en 2026: el ministerio de Transición Ecológica acaba de someter a información pública el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico para 2026, una audiencia en la que se muestra que los costes del sistema eléctrico ascenderán a 4.057,4 millones de euros, un 15 % más que en 2025.

Mientras, la otra parte fija del recibo, los peajes que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para cubrir los costes de la red eléctrica, se incrementarán el próximo ejercicio en torno a un 4% con respecto a este año. Según fuentes del sector, los cargos netos del sistema eléctrico se elevarán algo más de un 10% en 2026.

De acuerdo con la memoria del Ministerio, el importe de los costes del sistema eléctrico asciende a 8.510,4 millones de euros, mientras que los ingresos para compensar estos cargos ascienden a 4.453 millones, que proceden de impuestos de las subastas de emisión de derechos de dióxido de carbono (CO2) y de tributos específicos.

Los cargos forman junto con los peajes la parte regulada de la factura eléctrica. Con ellos, se financian temas como la retribución de las renovables históricas, la amortización de la deuda generada entre 2000 y 2013 por el déficit de tarifa o el coste de los sistemas extrapeninsulares de las islas y los de Ceuta y Melilla.

Así, el importe de cargos netos a financiar por los consumidores en 2026 es de 4.057,4 millones de euros, en torno a un 15 % por encima de los 3.526,54 millones que figuran en la memoria de la orden para 2025.

La mayoría de los costes corresponde a la retribución del régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore), con 5.760 millones de euros; y a las anualidades de déficit de actividades reguladas (1.883,4 millones). Los cargos se financian con tributos específicos, con parte de la recaudación de las subastas de CO2 y con pagos directos de los consumidores por medio de la parte regulada de la factura mensual.

El augurio de Transición Ecológica

Paradójicamente, desde el Ministerio defienden que el recibo no subirá pese a estos incrementos, sino que bajará. Según el Ministerio, la factura de la luz para un hogar español promedio bajará un 4,7 % en 2026 y lo achacan al tirón de las renovables. Auguran un descenso en la factura alcanzará un 8,55 % en la industria, un 9,91 % en la industria electrointensiva y un 4,95 % en el caso de las pymes, por lo que el descenso de la factura, dicen, rondará entre el 4,5 y el 10 %.

Cabe recordar que este año ha estado marcado por otro incremento que presumiblemente empezará a impactar en el consumidor, cuando se traslade a los contratos, en 2026: el de los costes del funcionamiento "reforzado" de la red tras el apagón del pasado 28 de abril, cuyo origen tanto el Gobierno como Red Eléctrica se resisten a achacar a una programación demasiado baja de generación síncrona.

Desde entonces, y a pesar del rechazo a achacar a un exceso de solar y eólica las sobretensiones del día 28, el sistema ha operado de una forma más "segura", con mayor programación sobre todo de centrales de ciclo combinado.

La consecuencia es que los denominados servicios de ajuste se han incrementado: según la consultora ASE; en el periodo de enero a noviembre de 2025, los costes del sistema promedian 16,74 €/MWh, frente a los 11,53 €/MWh registrados en 2024, y el pasado mes de noviembre sumaron 16,98 €/MWh, lo que supone un incremento del 33,78% respecto al mismo mes del año anterior.