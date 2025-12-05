La cesta de Navidad se dispara: precios récord en carnes y mariscos

La celebración de la Navidad cada vez está más cerca en nuestro calendario y, como suele ocurrir con estas fechas tan señaladas, los precios de varios alimentos subirán con motivo de este día. Así se desprende de un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que analiza 16 productos que suelen ser muy demandados en Navidad en mercados municipales, supermercados e hipermercados de Albacete, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

Dicho estudio se ha centrado en alimentos como el cordero lechal, el redondo de ternera, la pularda, el pavo, el besugo, la lubina, la merluza, las angulas, los langostinos, los percebes, las almejas, las ostras, la lombarda, la piña, la granada y el jamón ibérico de cebo al corte.

La OCU afirma que desde su organización se llevan a cabo tres controles de observación de los precios en las fechas navideñas, siendo el primero este que se ha realizado un mes antes de Navidad. Los dos próximos controles tendrán lugar tras el puente de la Constitución y en los días previos a Nochebuena. Pues bien, según este primer control realizado, el incremento medio de los precios de estos 16 alimentos con respecto al año pasado es de un 5,1%. Sin embargo, unos productos se han encarecido más que otros.

El redondo de ternera o las ostras se vuelven más caras

De los 16 productos mencionados hay 10 que han incrementado su precio de un año para otro. Entre estos alimentos están el redondo de ternera y las ostras, que se han vuelto un 19% más caras con respecto al año pasado. La lubina y el jamón ibérico de cebo también habrían subido un 10% su precio en comparación con 2024, la granada (+9%), el cordero lechal (+8%), la piña (+8%), el pavo (+7%), la merluza (+6%) y las almejas (+6%) también se han vuelto más caras según la OCU.

Según el organismo de consumidores, siete alimentos han alcanzado su máximo histórico de precios, a saber: El jamón ibérico de cebo tendría un precio de 67,52 €/kg, las ostras costarían 30,84 €/kg, el cordero lechal tendría un precio de 23,18 €/kg, el redondo de ternera valdría 20,22 €/kg, el pavo costaría 6,65 €/kg, la granada tendría un precio de 3,18 €/kg y la piña ahora valdría 2,19 €/kg.

Langostinos, angulas y percebes se mantienen

Por el contrario, habría tres alimentos cuyo precio sería más bajo en comparación con el año pasado, siendo el caso de la lombarda (-1%), el besugo (-3%) y la pularda (-16%). Langostinos, angulas y percebes mantienen los mismos precios con respecto a hace un año.

Así pues, vemos que se han encarecido todos aquellos productos relacionados con la carne, algo que se traduce en una menor capacidad de compra por parte de los consumidores, una cuestión que ya hemos tratado recientemente en Libre Mercado en este artículo.

Por lo tanto, parece que una de las mejores decisiones que podemos tomar conforme se acerca la Nochebuena es comprar cuanto antes todos aquellos alimentos que vayamos a necesitar de cara a esta celebración, tratando así de minimizar las actuales subidas de precios y las que están por llegar.