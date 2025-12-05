Turrón low cost: el cacahuete desplaza a la almendra como alternativa económica

En los supermercados hay una versión del clásico dulce navideño que cada vez gana más presencia en los hogares españoles: el turrón de cacahuete. Esta alternativa económica a la almendra está seduciendo a la industria del dulce y a los clientes por su coste medio más bajo. Además, el auge de las dietas vegetarianas y veganas ha acelerado aún más la demanda de este tipo de frutos secos como una fuente de proteína vegetal. En resumen: los cacahuetes, sea por el bolsillo o la dieta, están de moda.

La mayoría de los cacahuetes que se consumen en España proceden de otros países. En 2024 importamos un total de 63.261 toneladas (un 13,6% más que en 2023) y, según las estadísticas del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, nuestros principales proveedores son China (39,1% del volumen), Argentina (33,5%), Estados Unidos (18,2%) y Brasil (4,2%). Además, es probable que el mercado español del cacahuete experimente un crecimiento continuo en volumen de alrededor del 8% anual y del 4% en valor durante los próximos años, según el Centro para la Promoción de las Importaciones de países en desarrollo.

El turrón de cacahuete tiene un sabor diferente al de almendra: más intenso y con notas tostadas, lo que lo hace atractivo para quienes buscan un sabor diferente. Pero su ventaja más relevante es económica: al reducir el coste de la materia prima, su precio final es mucho más accesible, lo que lo convierte en una versión económica del dulce navideño tradicional.

Apto para todos los bolsillos

En los supermercados, el turrón de cacahuete ronda los 7,50 euros/kilo, mientras que el tradicional turrón elaborado con almendra se sitúa en los 11,80 euros/kilo. Ese diferencial de coste alcanza casi un 60%, lo que justifica el impulso de este dulce navideño.

Para el consumidor: más variedad y precios más accesibles. Para muchos hogares, especialmente los sensibles al presupuesto, el turrón de cacahuete puede ser una alternativa atractiva para llenar la bandeja navideña sin disparar el gasto.

Para el sector: una opción rentable y flexible. El auge del cacahuete en snacks y dulces permite a industriales y distribuidores adaptar su oferta a una demanda cada vez más consciente de precio, salud y conveniencia.

Nuevos gustos y tendencias

A la expansión del turrón de cacahuete no solo contribuye su precio, sino también un cambio en los hábitos de consumo. Las dietas vegetarianas y veganas y su búsqueda de proteínas vegetales también tienen mucho que ver. En este terreno, el cacahuete parte con ventaja porque aporta alrededor de 25–26 gramos de proteína por cada 100 gramos, frente a los 20–21 gramos de la almendra.

A nivel energético, las diferencias son mucho menores: almendras y cacahuetes aportan prácticamente las mismas calorías, en torno a 550–600 kcal por cada 100 gramos. Sin embargo, sí existen matices nutricionales relevantes. La almendra destaca por su mayor contenido en fibra, calcio y vitamina E, mientras que el cacahuete aporta más proteína y algo más de grasas totales.

Eso significa que, para el consumidor medio, cambiar de almendra a cacahuete no reduce de forma significativa las calorías ingeridas, aunque sí el gasto medio de las compras navideñas. Y, aunque no supone una amenaza para el venerado clásico turrón de almendra, lo cierto es que esta nueva versión se está ganando un hueco en las despensas.