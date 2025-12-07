Alquileres asequibles para "toda la vida": la última ocurrencia de la ministra de Vivienda

El precio de la vivienda en las grandes ciudades españolas no deja de subir. Sin embargo, lejos de proponer medidas que puedan suponer una verdadera solución para la crisis de este sector, el Gobierno de Sánchez sigue empeñado en intervenir aún más el mercado inmobiliario, lo que supondrá mayores tensiones.

De este modo, tal y como anunciaba el Ejecutivo, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez acaba de presentar CASA47, la entidad estatal de vivienda, que según la ministra "va a sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado del Bienestar". No obstante, resulta especialmente curioso que, en este contexto, el Gobierno tiene el objetivo de implementar contratos de alquiler "asequibles" que podrán tener una duración de hasta 75 años.

Contratos de 75 años

El pasado jueves, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó la culminación del proceso por el cual Sepes se transformará en CASA47, la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo con la que el Gobierno quiere articular la gestión del ciclo residencial del parque público de vivienda, controlando todo el proceso desde la adquisición y planeamiento del suelo hasta la entrega del inmueble. Según la ministra, CASA47 será la infraestructura que va a sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado del Bienestar".

Así las cosas, la ministra adelantó que esta entidad pondrá en marcha un programa de contratos "asequibles y estables". A este respecto, el Ministerio detalla que "los contratos de alquiler que firme CASA47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda". En este sentido, Vivienda explica que la entidad distinguirá dos fases: una primera etapa con un contrato de 14 años de duración y otra fase con prórrogas automáticas de 7 años.

Según el Ministerio, "el precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas". Así, desde el Ejecutivo presumen de que "por primera vez, el precio del alquiler se fija en base a lo que la ciudadanía puede pagar, y no en base a lo que ha costado construir". En consecuencia, estos alquileres no sobrepasarán el 30% de la renta media del territorio.

"Vamos a trabajar en ese concepto de tranquilidad, tranquilidad en los contratos de alquiler de todo este parque público de vivienda que les anuncio, van a ser contratos de una duración de hasta 75 años, es decir, toda la vida con prórrogas", anunciaba la ministra, que añadía que "cada 14 años habrá prórrogas". De este modo, Rodríguez detallaba que "El contrato tendrá una vigencia de 75 años y si no cambian nuestras circunstancias y seguimos teniendo la necesidad de vivir en estas viviendas, estas serán nuestras casas, nuestros hogares y, por tanto, blindamos la tranquilidad de la ciudadanía con estas viviendas".

En este sentido, el Ministero aclara que la cartera de esta entidad "se nutre de la construcción propia, pero también de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios (...); o de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb – banco malo), de la que se han recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía paulatinamente".

Como publicamos en Libre Mercado, estas últimas, no obstante, en muchos casos están okupadas, necesitan reformas urgentes y se encuentran concentrados en ciudades determinadas, y no siempre donde se necesitan. En cualquier caso, desde el Ministerio explican también que "en lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España; y próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir incrementando el parque público de vivienda".

Otras ocurrencias de la ministra

Esta iniciativa es sólo la última de las ocurrencias de Isabel Rodríguez en materia de vivienda. Recordemos que la ministra negaba en una entrevista en Onda Cero que la solución para este sector radique en aumentar la oferta disponible de inmuebles. "No se puede construir a lo loco y sin preservar la asequibilidad", defendía Rodríguez, añadiendo que "no se puede liberalizar suelo". Del mismo modo, a mediados de octubre, la ministra de Vivienda proponía aplicar el 155 sobre la Comunidad de Madrid para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mayores regulaciones en el mercado inmobiliario.

Asimismo, el pasado mes de octubre, el Ministerio difundía un anuncio como parte de una campaña del Gobierno sobre la vivienda que, según el departamento que dirige Isabel Rodríguez, "tiene como objetivo reivindicar la acción pública y las políticas en materia de vivienda que está ejecutando el Gobierno de España". Naturalmente, esta iniciativa suscitaba una oleada de críticas en redes sociales.

Con todo, el Gobierno demuestra estar movido únicamente por la cerrazón ideológica, ignorando la lógica económica fundamental. No podemos olvidar que en nuestro país el Estado ejerce un control total sobre el suelo, lo que supone el primer obstáculo para la construcción de inmuebles. A ello cabe sumarle, además, toda la regulación impuesta por el Gobierno de Sánchez y su protección a los okupas e inquiokupas. Todo ello reduce drásticamente la oferta de viviendas de alquiler y, por tanto, es el intervencionismo del Gobierno, y no el funcionamiento libre del mercado, la causa principal de lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda en España.

Lo cierto es que, si atendemos a los datos ofrecidos por Idealista, el precio de la vivienda en alquiler, que se situó en términos medios en los 14,6 euros por metro cuadrado, ha registrado un incremento de casi un 10% en comparación con noviembre del año anterior. De este modo, en relación con el mes de noviembre del año 2018, cuando el precio del alquiler fue de 10 euros por metro cuadrado, este incremento ha sido del 46%.