El día que hay que ir a comprar o la posición de las estanterías: los trucos para gastar menos en el supermercado

Se acerca la Navidad y los españoles comienzan a planificar sus compras de cara a las reuniones familiares, en las que las cenas y las comidas toman una importancia fundamental. En consecuencia, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos serán los precios de los productos. Por ello, es habitual que en estas fechas los consumidores traten de encontrar la forma de ahorrarse la máxima cantidad de dinero, ya sea buscando ofertas especiales, adelantando sus compras para anticiparse al pico de demanda o, incluso, haciendo uso de estrategias de compra alternativas.

En este contexto, se ha hecho viral un vídeo publicado en redes sociales por el influencer financiero Gabriel García en el que expone varios trucos que podemos aplicar cuando vayamos a comprar a cualquier supermercado. De este modo, este creador de contenido, centrado en la divulgación de conceptos básicos de economía y conocimientos elementales de finanzas, intentaba explicar algunas claves que debemos considerar como compradores.

Consejos para comprar en Mercadona

El primero de estos consejos consiste en escoger estratégicamente el día y el momento para acudir a los supermercados. "El primer consejo que te voy a dar es que compres el sábado por la tarde o por la noche", defendía el influencer, que explicaba que "normalmente los productos como el pescado, la carne, la fruta y la verdura suelen tener precios de liquidación".

Por otra parte, en el vídeo afirmaba que, tras elegir el día y el momento para comprar, también es importante saber que el precio varía en función del lugar y la altura de los estantes en los que se encuentren los productos. "El segundo consejo que te voy a dar es que compres de las estanterías de arriba y de abajo", continuaba el influencer, detallando que "normalmente las estanterías del medio suelen ser bastante más caras".

Finalmente, la última clave que el influencer destacaba para que los compradores puedan ahorrar, era la planificación de las compras. Así, concluía que, "por último, el consejo que te voy a dar es que lleves siempre una lista de la compra, nada de improvisar". Esto es importante, porque sin haber planificado los productos que necesitan, es probable que los consumidores terminen adquiriendo artículos que realmente no deberían comprar.