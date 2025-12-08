Del paracetamol a la atorvastatina: los medicamentos más recetados de España

El paracetamol encabezó la lista de fármacos más dispensados en España el año pasado, con más de 60,33 millones de unidades y un desembolso público de 135,58 millones de euros. Le siguieron el omeprazol, con 49,1 millones de paquetes por 144,44 millones de euros; el metamizol sódico, que sumó 29,6 millones de envases a un coste de 66,94 millones; y la atorvastatina, con 28,9 millones de dispensaciones que elevaron el gasto a 339,12 millones.

Estos datos, extraídos de una resolución oficial del Ministerio de Sanidad firmada por César Hernández García, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, revelan un patrón claro de preferencia por soluciones para dolores cotidianos y protección estomacal. Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a este informe, que detalla el consumo financiado por el Estado en comunidades autónomas, INGESA y mutualidades.

El documento responde a una solicitud de información gracias a la Ley de Transparencia y clasifica los treinta compuestos químicos más facturados según el Sistema Nacional de Salud (SNS). En un contexto de creciente atención a la salud cardiovascular y digestiva, estos cuatro líderes ilustran cómo la población prioriza remedios accesibles para afecciones frecuentes.

El paracetamol alivia fiebres y molestias leves, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); el omeprazol frena la acidez estomacal; el metamizol sódico combate dolores intensos; y la atorvastatina reduce el colesterol malo. Su dominio en farmacias refleja no solo la demanda diaria, sino también el impacto presupuestario en el erario público, con un total de 686 millones de euros solo en estos cuatro.

De calmantes a controladores cardíacos

Encabezando la clasificación se sitúa el paracetamol, con 60.334.713 unidades distribuidas y un valor de 135,58 millones de euros, empleado para mitigar molestias leves o moderadas y bajar la temperatura corporal en casos de fiebre. Siguiendo de cerca aparece el omeprazol, registrando 49.107.425 paquetes y un monto de 144,44 millones, útil en la disminución de secreciones ácidas gástricas para tratar reflujos o úlceras. En tercer lugar emerge el metamizol sódico, con 29.651.334 contenedores y una cifra de 66,94 millones, destinado a combatir achaques intensos o espasmos, además de reducir inflamaciones febriles.

La cuarta posición la ocupa la atorvastatina, sumando 28.898.905 embalajes y el mayor desembolso de todo el ranking con 339,12 millones, prescrita para rebajar niveles de lípidos en sangre y prevenir complicaciones cardíacas. Continúa el ácido acetilsalicílico, alcanzando 24.471.900 cajas y 38,02 millones de coste, aplicado en dosis bajas como anticoagulante para evitar trombosis o ataques al corazón. El bisoprolol ocupa el sexto escalón, con 23.619.053 recipientes y un importe de 59,51 millones, indicado para controlar presiones arteriales elevadas o insuficiencias en el bombeo cardíaco.

La simvastatina figura en séptimo sitio, totalizando 23.263.122 envoltorios y 34,82 millones, orientada a disminuir el colesterol malo del torrente sanguíneo. Octavo en la jerarquía está el ibuprofeno, con 20.275.546 paquetes y un desembolso de 49,33 millones, recetado para aliviar hinchazones, molestias articulares o cefaleas. El lorazepam se coloca noveno, acumulando 19.805.348 unidades y 32,25 millones, utilizado en episodios de nerviosismo o dificultades para conciliar el sueño.

Décimo en el ordenamiento aparece el enalapril, con 15.778.682 contenedores y una suma de 30,27 millones, enfocado en regular tensiones vasculares altas o fallos en la función coronaria. La combinación de tramadol y paracetamol marca el undécimo peldaño, registrando 15.665.506 embalajes y 127,99 millones, destinada a manejar dolores de grado medio a grave. Doceava posición para la metformina, sumando 13.649.553 cajas y 19,68 millones, empleada en el manejo de diabetes tipo 2 para estabilizar los niveles de azúcares en sangre.

El dexketoprofeno ocupa el decimotercer lugar, con 13.386.190 recipientes y un valor de 53,46 millones, indicado para calmar inflamaciones o dolores musculares. Decimocuarto en la secuencia está el amlodipino, totalizando 13.239.487 paquetes y 22,13 millones, prescrito para bajar lecturas de presión sanguínea o tratar dolores pectorales por falta de oxígeno. El alprazolam figura decimoquinto, alcanzando 12.642.161 envoltorios y 30,66 millones, útil contra estados de alteración nerviosa.

Decimosexto sitio para la furosemida, con 11.974.713 unidades y un monto de 12,75 millones, actuando como eliminador de fluidos excesivos en hinchazones o controles de hipertensión. El lormetazepam se posiciona decimoséptimo, registrando 11.896.548 contenedores y 26,21 millones, orientado para evitar insomnios. Decimoctava plaza para la rosuvastatina, sumando 11.714.243 embalajes y 132,48 millones, destinada a optimizar perfiles lipídicos y resguardar contra eventos vasculares. El diazepam ocupa el decimonoveno escalón, con 10.231.740 cajas y 17,39 millones, aplicado en tensiones emocionales, contracciones musculares o convulsiones. Vigésimo en la lista aparece la levotiroxina sódica, acumulando 9.536.495 recipientes y 38,88 millones, supliendo hormonas tiroideas en deficiencias glandulares.

El compuesto de carbonato de calcio y colecalciferol marca el vigésimo primero, totalizando 9.337.714 paquetes y 83,33 millones, suplemento para fortalecer huesos y combatir faltas de vitaminas en osteoporosis. Vigésimo segundo lugar para la pregabalina, con 8.763.813 envoltorios y un importe de 131,83 millones, recetada para dolores nerviosos, crisis epilépticas o desórdenes ansiosos generalizados. El losartán se sitúa vigésimo tercero, registrando 8.436.202 unidades y 39,39 millones, enfocado en estabilizar presiones elevadas en arterias. Vigésimo cuarto para el esomeprazol, sumando 8.392.556 contenedores y el elevado costo de 161,89 millones, inhibidor de ácidos para curar erosiones esofágicas o prevenir recurrencias ulcerosas.

El pantoprazol ocupa el vigésimo quinto peldaño, con 8.187.775 embalajes y 116,98 millones, similar en función para neutralizar exceso de jugos digestivos en estómagos sensibles. Vigésimo sexto sitio para la sertralina, alcanzando 8.119.311 cajas y 77,55 millones, antidepresivo para mejorar humores bajos o manejar obsesiones. La mezcla de enalapril con diuréticos figura vigésimo séptima, totalizando 7.418.957 recipientes y 13,72 millones, combinada para potenciar efectos contra elevaciones en la circulación sanguínea.

Vigésimo octavo en el ranking está la ebastina, con 7.296.147 paquetes y 57,15 millones, bloqueadora de histaminas para aliviar estornudos o picores alérgicos. La bilastina se coloca vigésimo novena, registrando 7.099.927 envoltorios y 41,23 millones, otra opción para contrarrestar reacciones hipersensibles como rinitis o urticarias. Finalmente, el bromazepam cierra la relación en trigésimo lugar, sumando 6.624.045 unidades y un modesto 7,27 millones, sedante para apaciguar agitaciones o alteraciones emocionales.