Un cerdo por cada dos españoles: así funciona el sector porcino en España

El porcino es, sin discusión, uno de los motores silenciosos de la economía agroalimentaria española. Es un sector que no suele abrir telediarios, salvo en casos excepcionales como la actual crisis de la peste porcina africana (PPA). Pese a que hablamos de una industria que coloca a España entre las grandes potencias mundiales de la carne, no mucha gente sabe que producimos más porcino que Alemania y Francia juntas, que 1 de cada 5 kilos de carne de cerdo que exportamos termina en China o que gran parte de nuestro negocio consiste en engordar lechones extranjeros, lo que nos convierte en el gran cebadero de Europa.

Durante el año 2024, España sacrificó 53,9 millones de animales y produjo 4,9 millones de toneladas de carne de cerdo, según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura. Eso nos convierte en el primer productor de porcino de la Unión Europea, con el 24,1% del total, y en el tercer productor mundial, solo superados por China y Estados Unidos.

Con respecto al censo, en nuestro país hay un cerdo por cada dos españoles. Tras un ligero repunte del 2,2% en 2024, la cabaña porcina suma unos 26 millones de animales. Aragón, Cataluña y Castilla y León son las grandes potencias productoras, aunque también hay que destacar que el año pasado se registraron incrementos del 32% en Murcia y del 4,2% en Andalucía. Y la clave de este crecimiento ha sido, sobre todo, los lechones y los cerdos de cebo, categorías en las que las explotaciones españolas son especialmente eficientes.

El cebadero de Europa

El éxito del modelo español se basa en algo muy concreto: somos excelentes engordadores y magníficos transformadores. Es decir, importamos una gran cantidad de lechones no para sacrificarlos inmediatamente, sino para engordarlos aquí, donde la capacidad productiva es más competitiva. En 2024, España importó un total de 2,36 millones de lechones de Países Bajos en 2024, lo que representó un aumento del 19,2% respecto a 2023. También compramos cerdos vivos a Dinamarca y Alemania.

Ese modelo de negocio ha desatado las críticas de los grupos ecologistas, que consideran que el desgaste medioambiental de las granjas de porcino no compensa los 25.000 millones de euros de facturación anual o los 155.000 empleos directos (420.000 directos, indirectos e inducidos) que genera la industria, según cifras de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC).

Con respecto a las granjas, cada vez hay menos y las que quedan son más grandes, más tecnificadas y más productivas. Es prácticamente la única forma de sobrevivir a la extensa burocracia y a la normativa cambiante de la Unión Europea. En diez años: las pequeñas explotaciones han caído más del 30% y las grandes han crecido más del 35%. El sector se ha concentrado y modernizado: sensores, automatización, bioseguridad, genética…

Exportamos por valor de casi 9.000 millones

Del mismo modo que importamos lechones baratos, también exportamos cerdos vivos (1,25 millones en 2023 según datos del comercio exterior oficial (TRACEX). Pero si el engorde es una baza, la industria es la otra. España es el segundo mayor exportador mundial y el principal exportador de la Unión Europea de productos porcinos.

El año 2024 cerró con 2,72 millones de toneladas exportadas (-1,2% con respecto a 2023) por un valor de 8.784,6 millones de euros (-1,8%), según datos del Ministerio de Agricultura. Aproximadamente un 60% de las exportaciones españolas de porcino van a la Unión Europea. Esto supone que el negocio con los terceros países (los que suspenden las importaciones cuando se desata la peste porcina africana) asciende a unos 3.500 millones de euros. Y por eso, la Peste porcina africana, pese a que no ha infectado por el momento a ninguna granja, ya supone un enorme golpe económico para la industria.

China, que se sigue recuperando de su propia crisis de la peste porcina africana, sigue siendo un mercado crucial que supone 571 millones de euros (12,1%) y un 20% del volumen exportado. Por eso mismo, el Gobierno de Pedro Sánchez considera un éxito el hecho de que China haya aceptado la "regionalización", es decir, cancelar solo las importaciones de la provincia de Barcelona.

Esa es también la explicación de por qué el precio de la carne de cerdo se ha desplomado a niveles sin precedentes en los últimos 30 años. Nuestro negocio consiste en vender la carne a nuestros vecinos. Es imposible, si se cortan las exportaciones, que el consumo nacional pueda satisfacer la oferta. Y ante ese exceso brutal de oferta, los precios se hunden para desgracia de los ganaderos, que prácticamente ya están vendiendo a pérdidas.