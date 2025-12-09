Así hace caja Hacienda con el IVA de los alimentos mientras los precios ahogan a los consumidores

Nuevo festín recaudatorio en Hacienda. La Agencia Tributaria (AEAT) ha registrado una recaudación histórica de 278.570 millones de euros hasta octubre, la friolera de 23.697 millones más que en el mismo periodo de 2024. Exceptuando el año 2020 (por la pandemia del coronavirus), el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido anotándose récord tras récord en recaudación en cada ejercicio.

Como es habitual, el IRPF volvió a ser el impuesto por el que más recauda Hacienda. En concreto, hasta octubre, el departamento de María Jesús Montero ingresó 119.781 millones de euros por este tributo, 10.000 millones más que un año antes, por lo que el IRPF es el causante de casi la mitad de la subida de la recaudación.

Detrás de este éxito recaudador se encuentra la negativa de Hacienda de deflactar la parte estatal de este tributo desde que comenzara la tormenta inflacionista en el año 2021. Esto supone una subida de impuestos por la puerta de atrás, y sin pasar por el Congreso.

Por el lado del IVA, el segundo impuesto más beneficioso para Hacienda, los ingresos alcanzaron los 88.879 millones de euros en el acumulado del año, más de 7.000 millones extra respecto al año anterior. Sociedades, gasolina, tabaco... excepto en el impuesto sobre el alcohol, el fisco recauda más en todas las figuras tributarias.

1.774 millones extra por la subida del IVA

Además, este año, el Gobierno también está haciendo caja con algunas subidas de impuestos nuevas. En concreto, Hacienda obtuvo hasta septiembre 5.396 millones de euros por la "reforma fiscal" que entró en vigor en enero y que incluyó el impuestazo a los bancos, con el que llevan recaudados 1.423 millones de euros, el impuesto a los cigarrillos electrónicos o una nueva subida de los impuestos al tabaco tradicional.

En enero de este año, el Ejecutivo también eliminó la bajada del IVA a algunos productos de alimentación, y esta decisión le está reportando una suculenta cuantía a Hacienda: 1.774 millones extra en los 10 primeros meses del año.

Este aumento recaudatorio por el IVA de la alimentación se produce en un periodo donde el precio de los alimentos no da tregua y continúa presionando al bolsillo de los ciudadanos. Así, con los últimos datos del INE relativos al mes de octubre, mientras que el IPC del décimo mes del año cerró en el 3,1%, epígrafes como el de los alimentos no elaborados se incrementaron un 6% anual, casi el doble. Por productos, la subida de los huevos (22,5%), la del café (19,4%) y la de la carne de vacuno (17,8%) son las más destacadas.

Fue en el año 2023 cuando el Gobierno se decidió a aplicar una rebaja del IVA en algunos productos alimentarios después de muchos meses con alzas de precios desbocados. La fórmula que eligió Hacienda para ejecutar este alivio fiscal era temporal y dejaba fuera de la rebaja al pescado y la carne. En 2024, Hacienda ya empezó a revertir esta medida hasta hacerla desaparecer por completo en 2025 a pesar de la subida continuada del precio de los alimentos.

También este año, el Ejecutivo ha eliminado la bajada del IVA a la energía (luz, al gas natural, pellets...), y por ello este año ha recaudado 1.633 millones más.