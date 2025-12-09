El Gobierno tiene que dar marcha atrás con el Gran Hermano fiscal: ¿adiós a Verifactu?

Hacienda cede... por ahora. El Ministerio que dirige María Jesús Montero ha decidido retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu. Su implantación iba a entrar en vigor el próximo 1 de enero para las empresas del país que pagan el Impuesto de Sociedades y el próximo 1 de julio en el caso de los autónomos.

Con esta herramienta, Hacienda pretende controlar la mayoría de las facturas que se emiten en España de forma exhaustiva y en tiempo real. Este cerco sin precedentes a la actividad empresarial nacional comenzó en el País Vasco en el año 2022, con el llamado Ticketbai, y no tardaría en extenderse por toda España.

Desde el Gobierno han dicho: "Con el Real Decreto-ley se ha decidido efectuar una nueva ampliación del plazo de exigibilidad, algo motivado tanto por la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial. Así, se les da mayor margen y plazo para adaptarse al nuevo sistema".