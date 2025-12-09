La baja natalidad golpea a los jugueteros que huyen hacia el cliente adulto

La crisis demográfica que atraviesa España, donde los nacimientos cada vez son más escasos y donde anualmente hay más personas que fallecen que personas que nacen, es una problemática que afecta a más cuestiones de las que pensamos, yendo más allá del tema de las pensiones o de la tasa de reemplazo. Un sector económico que se ve claramente golpeado por esta caída en el número de hijos es el que tiene que ver con los juguetes, cuya actividad cada vez se orienta menos a los niños y más a los adultos que tienen afición por comprar juguetes. En este artículo te contamos más sobre este fenómeno.

Como decimos, y es algo que tiene todo el sentido del mundo, si cada vez hay menos nacimientos en España, lo normal es que una actividad económica que se dirige a este grupo de edad se vea castigada. Si observamos los datos que nos proporciona la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), veremos cómo entre 2022 y 2024 se han perdido 39 empresas de juguetes en nuestro país, pasando de 276 a 237. Esto también hace que se hayan perdido 995 empleos entre 2022 y 2024, pasando de 5.685 empleos a 4.690.

Menos niños=menos juguetes

En una reciente entrevista que la presidenta de esta organización, Marta Salmón, ha concedido para Economía3, ha dicho lo siguiente sobre el impulso que está teniendo el sector juguetero gracias a los juguetes para adultos: "Sí, actualmente supone el 30% de la facturación del sector (los juguetes para adultos), es uno de los segmentos que más crece y sin duda está empujando el crecimiento del sector. Ante la bajada de la natalidad y la consecuente reducción de la población infantil, que de 0-12 años se ha reducido en un millón de individuos desde 2012, el sector ha realizado un esfuerzo innovador para buscar nuevos consumidores en otros tramos de edad que, lógicamente, requieren de unas adaptaciones de productos."

Uno de los mejores ejemplos sobre estos juguetes para adultos lo encontramos en los "Funko Pop", esas figuras de vinilo para coleccionistas que se caracterizan por tener unas cabezas desproporcionadas y unos grandes ojos. Existe una gran diversidad en cuanto a los funkos que hay en el mercado, que van desde muñecos basados en personajes de series, películas, videojuegos, música o incluso se puede hacer un muñeco de uno mismo.

La industria del juguete se orienta a los adultos

Este impulso de los juguetes orientados a adultos (los llamados "kidults") es de lo poco que está amortiguando la caída en la facturación que afecta a esta industria, pues entre 2023 y 2024 la facturación cayó un 9%, pasando de 1.699 millones de euros a 1.546 millones de euros. Esta facturación es la más baja desde el 2015, cuando esta se situó en los 1.421 millones de euros. También las exportaciones de juguetes han caído un 11,4% entre 2023 y 2024, pasando de 764 millones de euros a 676 millones de euros.

Será ahora con la llegada de la campaña de Navidad cuando el sector del juguete se juegue más de la mitad de su temporada, ya que estas fechas concentran el 60% de las ventas de todo el año, según la AEFJ.