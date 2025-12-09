Nuevo bulo de Irene Montero en RTVE: dice que "los precios bajaron con Podemos"

Hace poco más de una semana la exministra de Igualdad y actual eurodiputada por Podemos, Irene Montero, acudió al programa de RTVE llamado "Héctor de comer", presentado por el humorista Héctor de Miguel, más conocido como "Quequé". En dicho programa, la europdiputada de Podemos tuvo la ocasión de cocinar un plato de alubias con setas mientras era entrevistada por el cómico.

Durante la entrevista, hubo un momento en que la eurodiputada aseguró que durante el tiempo que Podemos estuvo en el Gobierno "los precios estuvieron intervenidos y por eso bajaron, lo que demuestra que topar los precios funciona". En este fragmento que una cuenta de Podemos ha subido a X (Twitter) podemos ver sus declaraciones:

-Con @PODEMOS en el Gobierno, los precios estuvieron intervenidos y por eso bajaron, lo que demuestra que poner tope a los precios funciona. -Yo creo que no hay otra: ¿qué vas a hacer si no intervenir? -No hay otra. Quien se está llevando todo es M*rcadona.@IreneMontero👏🏽 pic.twitter.com/PWnfrcuny7 — Podemos Las Palmas GC (@PodemosLPGC) December 7, 2025

Como vemos, Irene Montero dice de forma textual que "casi toda la legislatura que Podemos estuvo en el Gobierno los precios estuvieron intervenidos. No bajamos el precio, pero los precios bajaron porque estaban intervenidos, lo cual demuestra que topar los precios funciona". Más adelante se dedica a criticar a empresas como Mercadona por supuestamente estar llevándose todo el dinero de estas subidas de precios.

Ante esta narrativa que intenta crear Irene Montero de algo que tenemos muy reciente en nuestra memoria, cabe decir dos cosas. La primera es que durante el tiempo en que Podemos estuvo en el Gobierno de España, que fue entre enero de 2020 y noviembre de 2023, y en que tuvieron una vicepresidencia (Pablo Iglesias) y hasta cinco ministerios (entre los que se encontraba el suyo), los precios no fueron intervenidos. Una cuestión distinta es que Podemos tuviera entre sus propuestas la intervención de los precios de los alimentos, entre otros, pero es algo que nunca se materializó.

Por otro lado, está la cuestión de que no es verdad que los precios ni de los alimentos, ni de los alquileres de vivienda ni los precios de los bienes y servicios en general hayan bajado durante el tiempo que Podemos estuvo gobernando con Pedro Sánchez, de hecho, es más bien al revés. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de los precios de los alimentos, del alquiler de vivienda y del IPC general en el periodo en que Podemos estuvo en el Gobierno de España.

Tal y como se puede ver en el gráfico de arriba, tanto los precios del alquiler de vivienda, los de los alimentos y el IPC general subieron con Podemos en el Gobierno, especialmente a partir del año 2021. En el caso de los alimentos estos subieron hasta un 31,52% en este tiempo, el alquiler de vivienda subió más de un 5% y el IPC general creció un 16,6%.

De esta forma, vemos que Irene Montero miente hasta dos veces cuando habla de lo que se hizo con Podemos en el Gobierno de Sánchez, mientras el presentador asiente con la cabeza y da la razón a Montero sin cuestionarse nada.

Así pues, Irene Montero vuelve a ser tendencia en redes sociales aunque esta vez no ha sido por decir alguna barbaridad, ya que esto no se puede considerar así atendiendo a lo que nos tiene acostumbrados la eurodiputada, sino por simple y llanamente esparcir los bulos que tanto atribuye a los demás.