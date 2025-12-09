Los youtubers Willyrex y Vegetta777 declaran la guerra a Hacienda en la Audiencia Nacional

Los reconocidos youtubers españoles Guillermo Díaz (Willyrex) y Samuel de Luque (Vegetta777) han anunciado, a través de sus equipos legales, que han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra las recientes resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que les exigen tributar en España en los ejercicios 2016 y 2017, años en los que decidieron marcharse a vivir a Andorra y donde siguen viviendo hoy en día, según afirman los letrados.

A juicio de los letrados Marc Urgell e Iñaki Picaza, las resoluciones que han sido dictadas por el TEAC son "contrarias a derecho y manifiestamente injustas", especialmente cuando es la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la que reconoce que ambos youtubers han permanecido un mayor número de días en Andorra que en España durante los ejercicios fiscales en cuestión, y que su actividad profesional como creadores de contenido audiovisual se desarrolla desde sus estudios ubicados en el Principado de Andorra.

A tenor de esta persecución de Hacienda a estos dos youtubers que decidieron hace años dejar de tributar en España para hacerlo en el país vecino, es inevitable recordar que hace no mucho fue otro youtuber que sigue en España el que contó como había tenido su primera gran inspección de Hacienda, no siendo otro que el Xokas. Algo que ya tuvimos ocasión de contar en este medio y que, según contó el youtuber gallego, resultó favorable para sus intereses.

Los abogados de Willyrex y Vegetta777 han señalado que "nos encontramos ante un auténtico sinsentido tributario, ya que se pretende que nuestros clientes paguen sus impuestos en un país en el que ya ni viven ni trabajan, ignorando tanto su residencia efectiva como el lugar desde donde desarrollan su actividad económica. Esto contradice los principios básicos del derecho tributario internacional y los convenios para evitar la doble imposición".

Estos dos youtubers, que tienen millones de seguidores en sus canales (teniendo 17,2 millones de seguidores Willyrex y 34,5 millones de seguidores Vegetta777), trasladaron hace varios años su residencia fiscal y lugar de actividad a Andorra, "cumpliendo así con los requisitos legales establecidos por las autoridades andorranas y tributando regularmente en aquel país", según expresan sus abogados.

Esta denuncia a Hacienda se suma a la denuncia que el bufete de abogados Amsterdam & Partners sigue preparando y cuya macrocausa ya cuenta con más de 450 denunciantes, algo de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones en Libre Mercado.

En resumidas cuentas, el Gobierno de Sánchez parece tener una especial fijación por los youtubers, tanto los que se van a Andorra para no pagar los elevados impuestos que hay en España como los que tienen la osadía de criticar a su gobierno.